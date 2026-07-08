Lần đầu phẫu thuật thành công sỏi ống tụy bằng kỹ thuật chuyên sâu

Ngày 8.7, theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công sỏi ống tụy cho bệnh nhân L.N.H (49 tuổi, ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đây là lần đầu tiên bệnh viện triển khai thành công kỹ thuật chuyên sâu này, giúp người bệnh được điều trị ngay tại địa phương thay vì phải chuyển đến các trung tâm y tế lớn.

Trước đó, ngày 5.7, bệnh nhân L.N.H đến phòng khám tiêu hóa của bệnh viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, tái phát nhiều lần, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sỏi ống tụy chính gây giãn ống tụy trên nền viêm tụy mạn.

Sỏi ống tụy được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân ẢNH: C.T.V

Theo các bác sĩ, đây là bệnh lý phức tạp. Khi sỏi mắc kẹt trong ống tụy sẽ cản trở dòng lưu thông của dịch tụy, làm tăng áp lực trong ống tụy, gây đau kéo dài và tổn thương nhu mô tụy. Tình trạng này còn ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, nội tiết. Nếu không được điều trị triệt để, người bệnh có nguy cơ suy tụy, tiểu đường hoặc tái phát nhiều đợt viêm tụy cấp.

Sau khi hội chẩn, ê kíp quyết định thực hiện phẫu thuật Frey, một trong những kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị viêm tụy mạn có sỏi ống tụy. Mục tiêu của phương pháp này là giải áp ống tụy, lấy sạch sỏi, xử lý tổn thương vùng đầu tụy, từ đó giảm đau lâu dài và bảo tồn tối đa chức năng tuyến tụy.

Ca phẫu thuật thành công mở ra cơ hội điều trị ngay tại Gia Lai cho bệnh nhân mắc sỏi ống tụy ẢNH: C.T.V

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận viên sỏi ống tụy có kích thước lớn mắc chặt tại vị trí cổ chai của ống tụy, khiến việc lấy sỏi gặp nhiều khó khăn. Để tránh làm tổn thương nhu mô tụy, ê kíp đã áp dụng kỹ thuật tán sỏi ngay trong lúc mổ, chia nhỏ viên sỏi thành nhiều mảnh trước khi cẩn thận lấy toàn bộ sỏi ra khỏi ống tụy.

Sau đó, các bác sĩ tiếp tục kiểm tra kỹ toàn bộ hệ thống ống tụy nhằm bảo đảm lấy sạch sỏi, hạn chế tối đa nguy cơ sót sỏi và tái phát bệnh trong tương lai.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau 2 ngày phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai.