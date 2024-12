Nghiện rượu, người đàn ông phải lọc máu vì viêm tụy nặng

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận anh có tiền sử nghiện rượu bia nặng trong nhiều năm. Cách đây một năm, anh đã nhập viện với bệnh cảnh tương tự, được chẩn đoán viêm tụy cấp do rượu và hội chứng nghiện rượu. Tuy nhiên, thay vì cai rượu, anh vẫn duy trì thói quen uống mỗi ngày.

Ngày 31.12, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến (Bệnh viện đa khoa Xuyên Á) cho biết, sau khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và chỉ định làm các xét nghiệm, chụp MSCT bụng. Kết quả cho thấy định lượng triglycerid tăng cao (13 mmol/l) men tụy và men tăng cao. Người bệnh được chẩn đoán viêm tụy cấp nặng do rượu, tăng triglyceride máu, tăng huyết áp, rối loạn điện giải.

Sau 12 giờ được điều trị tại khoa Nội tổng quát, tình trạng người bệnh diễn tiến xấu dần như đau bụng không giảm, mạch nhanh, huyết áp cao, tiểu ít. Các bác sĩ hội chẩn khẩn cấp, quyết định chuyển người bệnh lên khoa ICU để thực hiện kỹ thuật lọc máu thẩm tách liên tục.

Theo bác sĩ Chiến, đây là kỹ thuật tạo vòng tuần hoàn ngoài cơ thể nhằm đào thải các chất có hại cho cơ thể một cách liên tục. Khi máu đi qua màng lọc, các cytokine, độc tố,… sẽ được lấy ra khỏi máu người bệnh. Lọc máu liên tục hỗ trợ người bệnh viêm tụy cấp, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, rối loạn chuyển hóa, ngộ độc,… vượt qua giai đoạn cấp cứu đe dọa tính mạng.

Với sự nỗ lực của các bác sĩ, tình trạng người bệnh đáp ứng ổn định dần, các thông số về lại giới hạn cho phép. Sau vài ngày điều trị tích cực, người bệnh được chuyển về khoa Nội tổng quát để tiếp tục theo dõi.

Tại đây, các bác sĩ duy trì phác đồ bù dịch, bù điện giải, kiểm soát huyết áp, theo dõi sát nước tiểu, tình trạng bụng. Tình trạng lâm sàng đã được cải thiện rõ rệt, chức năng thận về mức bình thường, người bệnh đã có thể ăn uống với chế độ ít béo, ăn vừa đủ.

Sau hơn một tháng điều trị, người bệnh hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Thăm khám cho người bệnh ẢNH: BSCC

Thường xuyên uống nhiều bia rượu là nguyên nhân gây viêm tụy

Bác sĩ Chiến cho biết, các trường hợp viêm tụy được đưa đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An cấp cứu phần lớn do uống nhiều bia rượu. Thường xuyên uống nhiều bia rượu sẽ gây hẹp ống dẫn tụy, khiến men tiêu hóa không được tiết vào ruột non mà ứ đọng trong tụy, dẫn đến viêm. Ngoài ra, rượu bia còn thúc đẩy tăng mỡ máu, làm tăng nguy cơ viêm tụy cấp.

Viêm tụy cấp là một trong những bệnh lý nguy hiểm, dễ tái phát, có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Qua trường hợp trên, bác sĩ Chiến khuyến cáo đến người dân khi có các triệu chứng điển hình cảnh báo như đau bụng trên rốn liên tục, kéo dài, cơn đau tăng sau khi ăn nhiều đạm hoặc dầu mỡ hay sau uống bia rượu thì cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

"Đặc biệt, người từng mắc viêm tụy cấp nên dừng ngay các yếu tố nguy cơ như: rượu bia, thuốc lá, hạn chế đồ sống, chua cay, trà, cà phê, nội tạng động vật, và thực phẩm nhiều dầu mỡ. Áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, kết hợp với việc theo dõi sức khỏe định kỳ sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ tái phát và bảo vệ sức khỏe lâu dài", bác sĩ Chiến khuyến cáo.