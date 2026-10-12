Toàn cảnh 17h: Tổng duyệt lễ viếng và an táng hài cốt liệt sĩ | Triều cường giảm nhưng mưa gia tăng

Toàn cảnh 17h ngày 12.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TP.HCM tổng duyệt trang nghiêm lễ viếng và an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Sáng 12.10.2026, TP.HCM tổ chức tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ. Mọi công tác chuẩn bị và nghi thức điều hành được rà soát kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo sự kiện chính thức vào ngày 14.10 diễn ra trang nghiêm, thành kính và an toàn nhất.

TP.HCM tổng duyệt trang nghiêm lễ viếng và an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Truy tố Shark Thủy lừa đảo gần 8.500 tỉ đồng

Viện KSND tối cao truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) để xét xử trước TAND TP.Hà Nội.

Truy tố Shark Thủy lừa đảo gần 8.500 tỉ đồng

Khởi tố bị can chặn đường hiếp dâm phụ nữ ở Vĩnh Long

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng đêm tối chặn đường, khống chế hiếp dâm người phụ nữ.

Khởi tố bị can chặn đường hiếp dâm phụ nữ ở Vĩnh Long

Vì sao nam thanh niên rời khỏi bệnh viện, khi quay lại điều trị thì tử vong?

Nam thanh niên tự ý rời khỏi Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu trong lúc nằm điều trị, khi quay lại bệnh viện tiếp tục điều trị thì tử vong sau đó 1 ngày.

Vì sao nam thanh niên rời khỏi bệnh viện, khi quay lại điều trị thì tử vong?

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.