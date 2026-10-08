Khoan địa chất tìm nguyên nhân gây lún, nứt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Chiều 8.10, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai thông tin từ ngày 8 - 10.10, các đơn vị chức năng tiến hành khoan địa chất tại Km01+800 - Km01+950 trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm xác định nguyên nhân gây lún, nứt mặt đường để khắc phục.

Đơn vị chức năng bắt đầu khoan địa chất mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để xác định nguyên nhân lún, nứt mặt đường ẢNH: PHÒNG CSGT ĐỒNG NAI

Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đề nghị người điều khiển phương tiện qua khu vực trên cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước; chấp hành nghiêm biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi đúng phần đường, làn đường. Việc vượt xe chỉ được thực hiện khi bảo đảm điều kiện an toàn và đúng quy định.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đã có báo cáo gửi UBND thành phố về việc mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn đầu cao tốc, thuộc dự án thành phần 1) có hiện tượng bị lún, nứt.

Đoạn mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị lún, nứt ẢNH: LÊ LÂM

Báo cáo cho biết sau khi dự án thành phần 1 được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18.5.2026, đến khoảng giữa tháng 8.2026 thì phát hiện phần mặt đường bên phải (đoạn từ Km1+880 đến Km1+930, qua khu vực sông Buông) có hiện tượng mặt đường lún cục bộ.

Đồng thời xuất hiện vết nứt dọc, chiều dài khoảng 40 m, qua theo dõi, vết nứt không phát triển thêm cả về bề rộng và chiều dài.

Nhà thầu tiến hành sửa chữa đoạn mặt đường bị hư hỏng trong ngày 1.10 ẢNH: LÊ LÂM

Đến ngày 1.10, vết lún, nứt trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được nhà thầu khắc phục. Cụ thể, nhà thầu cắt mặt đường bê tông nhựa đoạn có vết lún, nứt, rồi bóc bỏ lớp bê tông nhựa hiện hữu, sau đó tiến hành trải lớp vải địa gia cường và thảm lại lớp mặt đường bê tông nhựa. Công việc đã hoàn thành trong ngày 1.10.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công vào tháng 6.2023. Toàn tuyến đã được khai thác tạm vào ngày 18.5.2026.