Hiện tượng nứt, lún cục bộ trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 29.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đã có báo cáo gửi UBND thành phố về việc mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn đầu cao tốc, thuộc dự án thành phần 1) có hiện tượng bị lún, nứt.

Vị trí có hiện tượng lún, nứt nằm ở đoạn Km1+880 đến Km1+930, đoạn qua khu vực sông Buông (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, sau khi dự án thành phần 1 được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18.5.2026, đến khoảng giữa tháng 8.2026 thì phát hiện phần mặt đường bên phải (đoạn từ khoảng Km1+880 đến Km1+930, qua khu vực sông Buông) có hiện tượng mặt đường lún cục bộ.

Đồng thời xuất hiện vết nứt dọc, chiều dài khoảng 40 m. Hiện nay qua theo dõi, vết nứt không phát triển thêm cả về bề rộng và chiều dài.

Vết nứt chạy dài khoảng 40 m trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Để đánh giá hiện tượng lún, nứt cục bộ mặt đường nêu trên, ngày 22.9, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi này làm cơ sở đánh giá và đưa ra phương án để xử lý nhằm đảm bảo ổn định nền đường và an toàn trong quá trình đưa vào khai thác.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị tư vấn thiết kế đang thực hiện công tác thí nghiệm địa chất của 2 hố khoan, làm cơ sở đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý.

Cũng tại khu vực này, vào đầu tháng 9.2026, nhà thầu thi công đã tiến hành sửa chữa lại mặt đường. Một ô tô không may lọt vào hố công trình, xe bị hư hỏng nặng ẢNH: LÊ LÂM

Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (nhà thầu thi công) đã lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ (60 km/giờ) tại khu vực trên.

Dự kiến hôm nay (30.9), nhà thầu thi công sẽ tiến hành sửa chữa lại mặt đường. Công việc sẽ hoàn thành trong ngày 1.10.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công vào tháng 6.2023. Toàn tuyến đã được khai thác tạm vào ngày 18.5.