    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Hiện tượng nứt, lún cục bộ trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua khu vực sông Buông (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) có hiện tượng bị lún, nứt. Đồng thời, xuất hiện vết nứt chạy dọc khoảng 40 m.

    Ngày 29.9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đã có báo cáo gửi UBND thành phố về việc mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn đầu cao tốc, thuộc dự án thành phần 1) có hiện tượng bị lún, nứt.

    Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có hiện tượng nứt, lún cục bộ - Ảnh 1.

    Vị trí có hiện tượng lún, nứt nằm ở đoạn Km1+880 đến Km1+930, đoạn qua khu vực sông Buông (phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai

    ẢNH: LÊ LÂM

    Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, sau khi dự án thành phần 1 được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18.5.2026, đến khoảng giữa tháng 8.2026 thì phát hiện phần mặt đường bên phải (đoạn từ khoảng Km1+880 đến Km1+930, qua khu vực sông Buông) có hiện tượng mặt đường lún cục bộ.

    Đồng thời xuất hiện vết nứt dọc, chiều dài khoảng 40 m. Hiện nay qua theo dõi, vết nứt không phát triển thêm cả về bề rộng và chiều dài.

    Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có hiện tượng nứt, lún cục bộ - Ảnh 2.

    Vết nứt chạy dài khoảng 40 m trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

    ẢNH: LÊ LÂM

    Để đánh giá hiện tượng lún, nứt cục bộ mặt đường nêu trên, ngày 22.9, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi này làm cơ sở đánh giá và đưa ra phương án để xử lý nhằm đảm bảo ổn định nền đường và an toàn trong quá trình đưa vào khai thác.

    Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị tư vấn thiết kế đang thực hiện công tác thí nghiệm địa chất của 2 hố khoan, làm cơ sở đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý.

    Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có hiện tượng nứt, lún cục bộ - Ảnh 3.

    Cũng tại khu vực này, vào đầu tháng 9.2026, nhà thầu thi công đã tiến hành sửa chữa lại mặt đường. Một ô tô không may lọt vào hố công trình, xe bị hư hỏng nặng

    ẢNH: LÊ LÂM

    Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (nhà thầu thi công) đã lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ (60 km/giờ) tại khu vực trên.

    Dự kiến hôm nay (30.9), nhà thầu thi công sẽ tiến hành sửa chữa lại mặt đường. Công việc sẽ hoàn thành trong ngày 1.10.

    Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công vào tháng 6.2023. Toàn tuyến đã được khai thác tạm vào ngày 18.5.

    Tin liên quan

    Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang sửa chữa, một ô tô gặp nạn

    Tối 7.9, một ô tô lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã gặp nạn ở đoạn đường đang được sửa chữa, khiến xe bị hư hỏng nặng.

    Khám phá thêm chủ đề

    cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu Ban quản lý dự án thành phố Đồng Nai TP.HCM sông Buông nứt, lún cục bộ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận