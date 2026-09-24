Lũ sông Buông về lúc rạng sáng, người dân vội dậy đưa xe máy khỏi rốn ngập

Rạng sáng 24.9, nước sông Buông dâng cao, tràn vào một số khu dân cư ở khu phố Hương Phước (ấp Miễu cũ), thuộc phường Phước Tân (thành phố Đồng Nai).

Lực lượng dân quân phường Phước Tân hỗ trợ một em học sinh đi học về, băng qua vùng ngập lụt ẢNH: LÊ LÂM

Do đã quen với tình cảnh này, người dân ở đây vội vàng thức dậy, gọi nhau kê đồ đạc lên cao, rồi mang xe máy ra đường song hành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tạm. Nếu không làm nhanh mà chờ tới sáng thì nước sẽ lên lớn, ngập sâu, không thể chạy xe máy ra ngoài.

Sáng 24.9, tại rốn lũ sông Buông, PV Báo Thanh Niên bắt gặp anh Nguyễn Văn Phú đang bì bõm lội từ nhà ra ngoài, trên vai vác 2 ba lô căng phồng.

Anh Nguyễn Văn Phú cho biết 2 năm trở lại đây, tình hình ngập lụt diễn ra nhiều hơn và nặng hơn ẢNH: LÊ LÂM

Anh Nguyễn Văn Phú cho biết bình thường mọi năm chỉ ngập khoảng 1 - 2 lần. Nhưng 2 năm nay, từ khi có cao tốc thì lụt liên tục và ngập sâu hơn. Mỗi lần như vậy gia đình anh phải di cư, ở nhờ để thuận tiện cho người lớn đi làm, trẻ nhỏ đi học. Xe máy thì anh đã mang ra để trước ở chỗ cao ráo từ rạng sáng.

Tuy nhiên, cũng có người do tối đi làm về khuya, mệt, ngủ li bì, không biết lũ về để dậy ứng phó, sáng mở cửa ra thì đường đã ngập sâu, nước chảy xiết, không thể nào mang xe máy ra khỏi nhà, đành phải nghỉ làm.

Do tối qua đi làm về khuya, anh Bế Văn Mạnh ngủ quên, không kịp di chuyển xe máy ra vùng "an toàn" ẢNH: LÊ LÂM

Chờ dự án chống ngập ven sông Buông

Sông Buông có chiều dài 52 km, là sông nội thành của Đồng Nai, khởi nguồn từ suối Đá Bàn, nằm trên cao nguyên Bình Lộc (thuộc thành phố Long Khánh, Đồng Nai cũ, nay là phường Bình Lộc, thành phố Đồng Nai).

Từ cao nguyên Bình Lộc, con sông chảy ngoằn ngoèo qua thành phố Long Khánh và huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai cũ) rồi về phường Phước Tân và đổ ra sông Đồng Nai.

Một nhà dân dùng nhiều bao cát chặn ở cửa để ngăn nước vào nhà ẢNH: LÊ LÂM

Theo UBND phường Phước Tân, do địa hình thấp, nên vào mùa mưa, khu phố Hương Phước thường bị nước lũ từ sông Buông tràn vào gây ngập. Trong khi đó, việc thoát nước chủ yếu qua các cầu dân sinh và cống thoát nước với khẩu độ và lưu lượng nước chưa phù hợp.

Đồng thời, 2 tuyến đường gồm quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được xây dựng với cao độ khá cao so với địa hình, giống như một con đê chắn nước và lối thoát duy nhất là chảy theo dòng sông Buông để ra sông Đồng Nai.

Nếu được thông qua đúng thời gian dự kiến, dự án chống ngập ven sông Buông sẽ tiến hành thi công trong năm 2026, hoàn thành vào năm 2030 ẢNH: LÊ LÂM

Liên quan đến dự án chống ngập ven sông Buông (tổng mức đầu tư khoảng 4.374 tỉ đồng), UBND thành phố Đồng Nai cho biết đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì và đang lấy ý kiến các sở, ban ngành về phương án đầu tư làm cơ sở lập hồ sơ đề xuất chủ trương dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai thi công trong năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.