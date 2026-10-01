Vết lún, nứt trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được khắc phục

Liên quan đến tình trạng mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị lún, nứt (từ khoảng Km1+880 đến Km1+930, qua khu vực sông Buông), sáng 1.10, liên danh nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc tiến hành khắc phục.

Các công nhân đang tiến hành khắc phục sự cố lún, nứt trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Đoạn đường này thuộc gói thầu số 18, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo đó, nhà thầu cắt mặt đường bê tông nhựa đoạn có vết lún, nứt, rồi bóc bỏ lớp bê tông nhựa hiện hữu, sau đó tiến hành trải lớp vải địa gia cường và thảm lại lớp mặt đường bê tông nhựa.

Sau đó, nhà thầu rà soát toàn bộ phạm vi mặt đường để thảm bù bê tông nhựa đảm bảo êm thuận, dự kiến hoàn thành trong ngày 1.10. Nhà thầu không thi công ban đêm để đảm bảo an toàn.

Các đơn vị liên quan cũng đã thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ (60 km/giờ) khu vực cần xử lý mặt đường (khoảng 40 m dài) để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Trong quá trình thi công, khu vực này được lắp biển báo hạn chế tốc độ (60 km/giờ) ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đã có báo cáo gửi UBND thành phố về việc mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn đầu cao tốc, thuộc dự án thành phần 1) có hiện tượng bị lún, nứt.

Báo cáo cho biết sau khi dự án thành phần 1 được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18.5.2026, đến khoảng giữa tháng 8.2026 thì phát hiện phần mặt đường bên phải (đoạn từ Km1+880 đến Km1+930, qua khu vực sông Buông) có hiện tượng mặt đường lún cục bộ.

Đồng thời xuất hiện vết nứt dọc, chiều dài khoảng 40 m. Hiện nay qua theo dõi, vết nứt không phát triển thêm cả về bề rộng và chiều dài.

Để đánh giá hiện tượng lún, nứt cục bộ mặt đường nêu trên, ngày 22.9, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi này làm cơ sở đánh giá và đưa ra phương án xử lý nhằm đảm bảo ổn định nền đường và an toàn trong quá trình đưa vào khai thác.

Các chuyên gia cũng có mặt tại hiện trường, trao đổi chuyên môn với các đơn vị chức năng về tình trạng sụt, lún, tìm ra nguyên nhân để xử lý triệt để ẢNH: LÊ LÂM

Hiện đơn vị tư vấn thiết kế đang thực hiện công tác thí nghiệm địa chất của 2 hố khoan, làm cơ sở đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý. Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông, nhà thầu thi công sửa chữa lại mặt đường.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công vào tháng 6.2023. Toàn tuyến đã được khai thác tạm vào ngày 18.5.