Đề xuất cho xe tải, ô tô trên 9 chỗ vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 4.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra dự án sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành...

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc (ngoài bìa bên phải) cùng lãnh đạo UBND TP.HCM, UBND thành phố Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Trong quá trình các đơn vị báo cáo với Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về các tuyến đường kết nối đến sân bay Long Thành, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã đề xuất cho xe trọng tải lớn, xe ô tô trên 9 chỗ lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, quốc lộ 51 hiện đang quá tải, trong khi đó cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đã thông xe tạm nhưng chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, rất lãng phí. Trong khi đó cao tốc Bến Lức - Long Thành vừa mới được khai thác toàn tuyến lại không thể kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu một phần cũng do quy định trên.

Quốc lộ 51 hiện đang quá tải, kẹt xe liên tục ẢNH: LÊ LÂM

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua 2 địa phương Đồng Nai (34,2 km) và TP.HCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 19,8 km). Dự án được khởi công tháng 6.2023. Toàn tuyến đã được khai thác tạm vào ngày 18.5 vừa qua.

Ông Hoàng Nguyên Dinh khẳng định cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phần thuộc TP.HCM sẵn sàng đón nhận tất cả loại xe, vướng mắc còn lại là phần đường thuộc thành phố Đồng Nai.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành (bên trái) và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (bên phải) hiện chưa thể "nối thông" với nhau ẢNH: LÊ LÂM

Sau khi nghe Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề xuất, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo lãnh đạo TP.HCM và Đồng Nai nhanh chóng nghiên cứu để tiến tới thống nhất cho xe tải và ô tô trên 9 chỗ lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Nếu chưa thể lưu thông toàn tuyến thì trước mắt cho lưu thông từ đoạn giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành hướng về Vũng Tàu.