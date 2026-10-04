Tài xế trả bao nhiêu tiền để đi cao tốc Bến Lức - Long Thành?

Sau khi cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến, thời gian di chuyển và khả năng kết nối giao thương giữa miền Tây và khu vực Đông Nam bộ đã rút ngắn hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, chi phí sử dụng tuyến đường cao tốc này cũng là vấn đề được nhiều tài xế quan tâm.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành giúp kết nối giao thương giữa miền Tây và khu vực Đông Nam bộ ẢNH: CHÍ TÂM

Với ô tô con, nếu đi toàn tuyến từ khu vực Mỹ Yên, nơi kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến quốc lộ 51, mức phí phải trả khoảng 111.700 đồng mỗi lượt. Tuy nhiên, đây không phải mức phí cố định áp dụng cho tất cả phương tiện hoặc mọi lối vào trên cao tốc.

Phí được tính theo điểm vào, ra cao tốc

Cao tốc Bến Lức - Long Thành áp dụng hình thức thu phí bằng hệ thống ETC. Theo đó, số tiền tài xế phải trả được xác định dựa trên nhóm phương tiện và quãng đường thực tế xe sử dụng, thông qua điểm vào và điểm ra cao tốc.

Phí sử dụng đường cao tốc sẽ được tính theo điểm vào ra của phương tiện ẢNH: CHÍ TÂM

Dọc tuyến có các điểm vào ra chính tại khu vực Mỹ Yên, quốc lộ 1, quốc lộ 50, Nguyễn Văn Tạo, Phước An và quốc lộ 51... Các điểm này tạo thành 5 đoạn liền kề để xác định hành trình của phương tiện. Điều này đồng nghĩa, phương tiện đi từ quốc lộ 1 đến quốc lộ 50 không phải trả tối đa số tiền toàn tuyến. Hệ thống ETC sẽ ghi nhận đúng điểm vào ra để tính mức phí tương ứng.

Do đó, trước khi di chuyển, tài xế cần xác định rõ tuyến đường dự kiến sử dụng, thay vì mặc định rằng cứ đi vào cao tốc Bến Lức - Long Thành là phải trả toàn bộ mức phí của hành trình dài nhất.

Đi hết tuyến, mỗi nhóm xe trả bao nhiêu?

Mức phí hiện tại được chia theo 5 nhóm phương tiện. Nhóm 1 gồm xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng; nếu đi toàn tuyến phải trả khoảng 111.700 đồng. Nhóm 2 gồm xe từ 12 - 30 chỗ và xe tải từ 2 đến dưới 4 tấn, mức phí toàn tuyến khoảng 167.500 đồng. Nhóm 3 gồm xe từ 31 chỗ trở lên và xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn, trả khoảng 223.400 đồng.

Nếu đi hết tuyến, ô tô con phải trả hơn 111.000 đồng ẢNH: CHÍ TÂM

Nhóm 4 gồm xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn và xe container dưới 40 feet, mức phí khoảng 279.200 đồng. Cao nhất là nhóm 5, gồm xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container từ 40 feet trở lên, với mức phí toàn tuyến khoảng 446.800 đồng mỗi lượt.

Ô tô con không đi hết tuyến, trả bao nhiêu?

Với xe nhóm 1, mức phí ở từng đoạn liền kề có sự khác biệt khá lớn. Đoạn Mỹ Yên - quốc lộ 1 có mức phí khoảng 5.300 đồng; quốc lộ 1 - quốc lộ 50 khoảng 20.300 đồng; quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Tạo khoảng 15.900 đồng.

Chi phí đi cao tốc Bến Lức - Long Thành phụ thuộc vào nhóm phương tiện, điểm vào - ra trên tuyến ẢNH: AI

Trong khi đó, đoạn Nguyễn Văn Tạo - Phước An có mức phí khoảng 56.300 đồng, cao nhất trong 5 đoạn liền kề. Từ Phước An đến quốc lộ 51, xe nhóm 1 trả khoảng 13.800 đồng.

Các mức trên giúp tài xế hình dung chi phí khi chỉ sử dụng một phần cao tốc. Tuy nhiên, số tiền thực tế sẽ được hệ thống ETC xác định theo đúng cặp điểm vào - ra và biểu phí áp dụng cho từng nhóm xe.

Vì vậy, tài xế nên xác định trước hành trình, nhóm phương tiện và kiểm tra tài khoản ETC đủ số dư. Với ô tô con, 111.700 đồng là mức tham khảo khi đi hết tuyến; nếu chỉ sử dụng một phần cao tốc, chi phí có thể thấp hơn.