Cao tốc Bến Lức - Long Thành: Đoạn nào chạy 90 km/giờ, đoạn nào chỉ 80 km/giờ?

Sau khi chính thức thông xe toàn tuyến từ ngày 1.10, cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm trục di chuyển quan trọng nối khu vực miền Tây với TP.HCM và Đồng Nai. Tuy nhiên, một trong những điều tài xế cần lưu ý khi làm quen tuyến đường này là tốc độ khai thác không cố định từ đầu đến cuối.

Theo Quyết định số 15/QĐ-CĐBVN ngày 29.9.2026 của Cục Đường bộ Việt Nam về phương án tổ chức giao thông, phạm vi khai thác cao tốc Bến Lức - Long Thành kéo dài từ Km0+600 đến Km57+980. Trên tuyến chính, mức tối đa phổ biến là 90 km/giờ, nhưng khu vực giữa tuyến được hạ xuống 80 km/giờ; tốc độ tối thiểu nhìn chung là 60 km/giờ, trừ những vị trí được tổ chức khác bằng hệ thống báo hiệu.

Đoạn nào được chạy 90 km/giờ, đoạn nào chỉ 80 km/giờ?

Nếu căn cứ theo các mốc lý trình trong phương án tổ chức giao thông toàn tuyến, cách dễ nhớ nhất là cao tốc Bến Lức - Long Thành được chia thành ba đoạn, tốc độ tối đa theo trình tự lần lượt 90 - 80 - 90 km/giờ.

Cụ thể, từ đầu tuyến tại Km0+600 đến Km16+600, ô tô được phép chạy tối đa 90 km/giờ. Từ Km16+600 đến khoảng Km32+450, tốc độ tối đa giảm còn 80 km/giờ. Sau khu vực này đến cuối tuyến tại Km57+980, mức tối đa trở lại 90 km/giờ. Tốc độ tối thiểu trên tuyến chính là 60 km/giờ, ngoại trừ những nơi có quy định khác thể hiện qua biển báo.

Đoạn từ Km16+600 đến khoảng Km32+450 chỉ cho phép ô tô chạy tối đa 80 km/giờ, tài xế cần chú ý biển báo để giảm tốc kịp thời ẢNH: CHÍ TÂM

Đáng chú ý, đoạn 80 km/giờ dài gần 16 km này bao gồm khu vực cầu Bình Khánh và Phước Khánh nhưng không chỉ giới hạn trên mặt hai cây cầu. Cầu Bình Khánh nằm trong khoảng Km21+783 - Km25+566, còn cầu Phước Khánh từ Km28+658 - Km32+451. Như vậy, theo phương án hiện hành, tài xế từ hướng Bến Lức đi Long Thành phải giảm xuống mức tối đa 80 km/giờ từ trước khi đến cầu Bình Khánh, sau đó duy trì giới hạn này xuyên suốt khu vực hai cầu trước khi được trở lại mức tối đa 90 km/giờ.

Đây cũng là chi tiết người lái cần đặc biệt chú ý nếu sử dụng hệ thống ga tự động hoặc kiểm soát hành trình. Việc cài đặt xe ở mức 90 km/giờ trên đoạn đầu tuyến không có nghĩa có thể duy trì tốc độ này xuyên suốt hành trình. Khi tới khu vực biển báo giảm tốc, người lái cần chủ động hạ tốc độ từ sớm, thay vì chờ đến sát vị trí bắt đầu áp dụng giới hạn mới rồi phanh gấp.

Ngoài tuyến chính, tốc độ ở các đường nhánh, khu vực nút giao và trạm thu phí còn thấp hơn. Theo phương án khai thác, đường nhánh thông thường có mức tối đa 50 km/giờ, một số vị trí nút giao hoặc đường kết nối giới hạn 40 km/giờ. Vì vậy, mức 80 hay 90 km/giờ nói trên không thể áp dụng khi phương tiện đã tách khỏi tuyến chính.

Tại một số đoạn chuyển tiếp, đường nhánh hoặc khu vực gần nút ra, tài xế cần giảm tốc và tuân thủ mức giới hạn thể hiện trên biển báo thực tế ẢNH: CHÍ TÂM

Trong mọi trường hợp, hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và hướng dẫn tổ chức giao thông thực tế tại vị trí phương tiện đang lưu thông vẫn là căn cứ tài xế phải quan sát, chấp hành. Điều này càng quan trọng trong trường hợp phương án tổ chức giao thông được điều chỉnh cục bộ để phù hợp tình hình khai thác.

Chạy quá tốc độ quy định bị phạt ra sao?

Sự thay đổi từ 90 km/giờ xuống 80 km/giờ tưởng chừng không lớn, nhưng nếu tài xế thiếu chú ý, mức chênh lệch này có thể khiến phương tiện rơi vào khung xử phạt tốc độ.

Theo điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến dưới 10 km/giờ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu chạy quá tốc độ từ 10 đến 20 km/giờ, mức phạt tăng lên 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp vượt trên 20 đến 35 km/giờ, người điều khiển bị phạt 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Với hành vi chạy quá tốc độ trên 35 km/giờ, mức phạt là 12 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Chạy quá tốc độ cho phép trên cao tốc có thể bị phạt tiền và trừ điểm Giấy phép lái xe, tùy mức vượt quá quy định ẢNH: CHÍ TÂM

Chẳng hạn, khi đi vào đoạn giới hạn tối đa 80 km/giờ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, nếu tài xế vẫn duy trì tốc độ 90 km/giờ và kết quả đo xác định phương tiện vượt giới hạn từ 10 km/giờ, hành vi sẽ thuộc khung vượt tốc độ từ 10 đến 20 km/giờ.

Do đó, điều quan trọng với người lần đầu chạy cao tốc Bến Lức - Long Thành không chỉ là các khu vực lối ra/vào, quy định chuyển nhập làn… mà còn phải chú ý biển báo, nhận biết chính xác nơi giới hạn tốc độ thay đổi. Đặc biệt ở đoạn Km16+600 - Km32+450, tài xế nên chủ động quan sát biển báo, giảm tốc từ sớm và chỉ tăng trở lại khi đã qua khu vực hạn chế, gặp biển báo cho phép mức tốc độ cao hơn.