Lần đầu chạy cao tốc Bến Lức - Long Thành, tài xế cần lưu ý gì?

Từ 0 giờ ngày 1.10, toàn bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km chính thức được đưa vào khai thác. Tuyến đường có 4 làn xe, cùng làn dừng khẩn cấp hai bên, kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương ở phía tây với quốc lộ 51 tại Đồng Nai ở phía đông. Việc thông toàn tuyến giúp nhiều tài xế từ miền Tây đi Đồng Nai hoặc chiều ngược lại có thêm lựa chọn thay vì phải vòng qua các tuyến đường nội đô TP.HCM.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến, mở thêm hướng kết nối giữa miền Tây, TP.HCM và Đồng Nai ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, với người lần đầu đi cao tốc Bến Lức - Long Thành, việc xác định trước lộ trình và nắm các quy định tổ chức giao thông là cần thiết, bởi tốc độ cho phép không giống nhau trên toàn tuyến và một số điểm kết nối hiện vẫn chưa khai thác đồng bộ.

Chú ý tốc độ, làn đường và khoảng cách an toàn

Một trong những điểm tài xế dễ nhầm nhất khi lần đầu chạy cao tốc Bến Lức - Long Thành là tốc độ. Dù tuyến được thiết kế với tốc độ 100 km/giờ, tuy nhiên mức khai thác thực tế hiện nay thấp hơn.

Cụ thể, theo phương án tổ chức giao thông, từ đầu tuyến đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh, phương tiện được chạy tốc độ tối đa 90 km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ. Từ đầu cầu Bình Khánh đến hết phần đường đầu cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa giảm còn 80 km/giờ, trong khi tốc độ tối thiểu vẫn là 60 km/giờ. Qua khỏi khu vực cầu Phước Khánh đến cuối tuyến, mức tối đa trở lại 90 km/giờ.

Tốc độ khai thác trên cao tốc Bến Lức - Long Thành không giống nhau ở mọi đoạn, tài xế cần quan sát kỹ hệ thống biển báo ẢNH: CHÍ TÂM

Tốc độ tại các nhánh nút giao cũng thấp hơn đáng kể. Chẳng hạn, các nhánh ở nút giao quốc lộ 1 và quốc lộ 50 giới hạn tối đa 40 km/giờ; tại nút giao Phước An là 50 km/giờ. Vì vậy, người lái không nên mặc định "đã vào cao tốc thì cứ chạy 90 km/giờ", mà cần liên tục quan sát biển báo và giảm tốc từ sớm khi chuẩn bị rời tuyến.

Qua cầu Bình Khánh, Phước Khánh cần lưu ý gì?

Cầu Bình Khánh và Phước Khánh là hai đoạn tài xế cần đặc biệt chú ý. Bởi ngoài mức tốc độ tối đa 80 km/giờ, phương án tổ chức giao thông còn có những yêu cầu riêng liên quan đến dừng, đỗ, phân làn và điều kiện thời tiết.

Trong phạm vi cầu và đường dẫn, phương tiện không được tự ý dừng, đỗ, kể cả tại làn dừng khẩn cấp, trừ tình huống sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng. Vì vậy, các hành vi dừng xe để chụp ảnh, ngắm cảnh hay đi bộ trên cầu đều không được phép.

Đối với xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ, phương án hiện hành yêu cầu lưu thông ở làn số 2, tức là làn phía bên phải, sát làn dừng khẩn cấp. Các phương tiện này chỉ chuyển sang làn còn lại khi cần vượt hoặc trong trường hợp tổ chức giao thông có thay đổi.

Khi qua cầu Bình Khánh và Phước Khánh, người lái cần chú ý tốc độ, phân làn và các cảnh báo điều kiện thời tiết ẢNH: CHÍ TÂM

Hai cầu có tĩnh không lớn nên gió ngang cũng là yếu tố cần lưu ý. Khi xuất hiện cảnh báo gió cấp 7 - 8, tài xế phải giảm tốc theo hướng dẫn của đơn vị vận hành hoặc lực lượng chức năng, giữ chắc vô-lăng và đặc biệt thận trọng với xe tải thùng cao, xe khách lớn hoặc container. Nếu gió từ cấp 9 trở lên hoặc có lệnh đóng cầu, phương tiện phải chấp hành điều tiết, không tiếp tục đi lên cầu.

Trong những tình huống này, yêu cầu giảm tốc vì điều kiện thời tiết và hướng dẫn điều tiết được ưu tiên để bảo đảm an toàn, thay vì cố duy trì mức tốc độ tối thiểu áp dụng trong điều kiện khai thác bình thường.

Nếu xe bất ngờ gặp sự cố trên cao tốc, tài xế phải bật đèn cảnh báo. Trường hợp xe còn di chuyển được, cần nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp. Nếu không thể đưa xe ra khỏi làn chạy, ngoài bật đèn cảnh báo, người điều khiển phải đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 mét và nhanh chóng thông báo cho CSGT hoặc đơn vị quản lý tuyến.

Xác định lối ra trước khi lên cao tốc

Một kinh nghiệm quan trọng với tài xế lần đầu đi tuyến Bến Lức - Long Thành là nên xác định trước nút ra phù hợp, thay vì chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào ứng dụng dẫn đường.

Toàn tuyến hiện có các điểm kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, quốc lộ 1, quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, Phước An và quốc lộ 51. Tuy nhiên, tại thời điểm tuyến vừa thông toàn tuyến, nút kết nối với Vành đai 3 TP.HCM ở phía Đồng Nai và nút Tân Hiệp nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa khai thác liên thông hoàn chỉnh. Vì vậy, phương tiện cần quan sát hệ thống biển chỉ dẫn thực tế thay vì mặc định tất cả các kết nối trên bản đồ đều đã sử dụng được.

Tài xế nên xác định trước nút cần ra và chủ động chuyển làn từ sớm, tránh xử lý đột ngột khi đã đến sát lối rẽ ẢNH: CHÍ TÂM

Khi sắp đến nút cần ra, tài xế nên chủ động chuyển từng làn về bên phải từ sớm. Nếu đã lỡ lối ra, cách xử lý an toàn là tiếp tục chạy đến nút tiếp theo; tuyệt đối không dừng giữa đường, lùi xe hoặc quay đầu để trở lại lối vừa bỏ qua.

Một lưu ý khác là cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện áp dụng thu phí điện tử không dừng trên toàn tuyến. Trước hành trình, tài xế nên kiểm tra tài khoản thanh toán giao thông để tránh phát sinh trục trặc khi qua các điểm thu phí.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành giúp hành trình giữa phía tây và phía đông TP.HCM thuận tiện hơn, nhưng tốc độ cao cũng đồng nghĩa sai sót của người lái có thể để lại hậu quả lớn hơn. Quan sát biển báo, giữ khoảng cách, chuyển làn từ sớm và tuyệt đối không tùy tiện dừng, lùi hay quay đầu là những nguyên tắc tài xế nên đặc biệt ghi nhớ trong những lần đầu làm quen với tuyến đường này.