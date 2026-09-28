Gặp đèn vàng nhấp nháy ở giao lộ, xử lý ra sao mới đúng luật?

Tại một số giao lộ, nhất là vào thời điểm ít phương tiện qua lại hoặc khi hệ thống đèn tín hiệu chuyển chế độ hoạt động, người tham gia giao thông có thể bắt gặp tín hiệu đèn vàng nhấp nháy. Không ít tài xế lúng túng trước tín hiệu này, có người tiếp tục đi qua, có người lại dừng hẳn trước vạch chờ vì lo bị xử phạt lỗi vượt đèn.

Thực tế, pháp luật phân biệt khá rõ giữa đèn vàng sáng liên tục và đèn vàng nhấp nháy.

Đèn vàng nhấp nháy: Được đi nhưng phải nhường đường

Khoản 4, điều 11 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, tín hiệu đèn giao thông gồm ba màu xanh, vàng và đỏ. Với đèn vàng sáng liên tục, phương tiện phải dừng trước vạch dừng; trường hợp xe đang đi trên hoặc đã vượt qua vạch dừng khi tín hiệu chuyển vàng thì được tiếp tục đi.

Riêng với đèn vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện được phép đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường hoặc các phương tiện khác. Như vậy, tài xế không cần đứng chờ đèn chuyển xanh như khi gặp tín hiệu vàng liên tục. Tuy nhiên, cách xử lý đúng cũng không phải giữ nguyên tốc độ và chạy thẳng qua giao lộ.

Gặp đèn vàng nhấp nháy, tài xế được phép đi tiếp nhưng phải giảm tốc, quan sát và nhường đường khi cần ẢNH: AI

Quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT nêu rõ, tại nơi đường giao nhau vừa có đèn tín hiệu, biển báo và vạch kẻ đường, người lái thông thường phải tuân theo tín hiệu đèn. Nhưng khi đèn tắt hoặc chuyển sang vàng nhấp nháy, tài xế phải chấp hành biển báo và vạch kẻ đường theo thứ tự hiệu lực quy định.

Điều này đặc biệt quan trọng tại những nút giao có biển xác định đường ưu tiên, đường chính và đường nhánh, biển "nhường đường", "dừng lại" hay các biển quy định hướng đi. Khi đèn chuyển sang vàng nhấp nháy, các báo hiệu này không mất tác dụng.

Chẳng hạn, một ô tô từ đường nhánh chuẩn bị đi vào đường chính. Dù đèn tại giao lộ đang vàng nhấp nháy, tài xế không thể cho rằng tín hiệu này cho phép mình đi thẳng mà không cần quan sát. Xe từ đường nhánh vẫn phải giảm tốc hoặc dừng lại khi cần để nhường các phương tiện trên đường chính.

Bên cạnh đó, điều 12, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng yêu cầu người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn khi đi đến nơi đường bộ giao nhau cùng mức.

Vì vậy, có thể hiểu đơn giản, đèn vàng nhấp nháy cho phép phương tiện tiếp tục di chuyển, nhưng không trao quyền ưu tiên cho xe đang tiến vào nút giao. Trước khi đi qua, người lái vẫn phải xác định tình hình giao thông, hệ thống biển báo, vạch kẻ đường cũng như phương tiện được quyền đi trước.

Qua giao lộ thế nào mới đúng, đi sai bị phạt ra sao?

Khi tín hiệu chuyển sang vàng nhấp nháy, tài xế được phép tiếp tục di chuyển nhưng vẫn phải thực hiện đúng quy tắc nhường đường tại nút giao. Với giao lộ có biển xác định đường ưu tiên, đường chính - đường nhánh, phương tiện từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường xe trên đường ưu tiên hoặc đường chính.

Do đó, việc đi qua giao lộ khi đèn vàng nhấp nháy tự thân không phải lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Hành vi vi phạm chỉ phát sinh khi tài xế không giảm tốc, không nhường đường hoặc không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường và các quy tắc liên quan.

Đèn vàng nhấp nháy không đồng nghĩa phương tiện được quyền ưu tiên; tài xế vẫn phải chấp hành biển báo, vạch kẻ đường và quy tắc nhường đường tại giao lộ ẢNH: AI

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, ngoài các trường hợp đã được quy định mức phạt riêng, có thể bị phạt 600.000 - 800.000 đồng.

Với các tình huống cụ thể, mức phạt cao hơn đáng kể. Cụ thể, tài xế ô tô không giảm tốc hoặc không dừng lại để nhường đường khi đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, từ đường nhánh ra đường chính bị phạt 4 - 6 triệu đồng. Mức phạt tương tự áp dụng khi không giảm tốc và nhường xe bên phải tại giao lộ không có báo hiệu vòng xuyến hoặc không nhường xe bên trái tại nơi có báo hiệu vòng xuyến. Các hành vi này đồng thời bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Do đó, khi gặp đèn vàng nhấp nháy tại giao lộ, tài xế không cần đứng chờ tín hiệu chuyển màu nhưng phải chủ động giảm tốc và quan sát. Trước khi đi tiếp, người lái cần xác định biển báo, vạch kẻ đường, đường ưu tiên và hướng phương tiện đang tới để thực hiện đúng quy tắc nhường đường, thay vì chỉ nhìn vào tín hiệu đèn.