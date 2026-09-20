Phân biệt hai biển báo nền xanh, có hình xe buýt, mũi tên khác chiều thế nào?

Khi lưu thông qua các tuyến đường đô thị, tài xế có thể bắt gặp hai biển chỉ dẫn nền xanh, bên trong đều có hình ô tô khách cùng các mũi tên màu trắng nhưng bố cục khác nhau. Đây là biển I.413a và I.413b, được sử dụng để thông báo về làn đường dành riêng cho ô tô khách.

Do hình thức khá giống nhau, không ít người có thể nhầm hai biển cùng báo một tình huống. Tuy nhiên, ý nghĩa, vị trí lắp đặt và hướng dẫn đối với người điều khiển phương tiện lại khác nhau.

Nhìn hướng mũi tên để phân biệt biển báo

Theo QCVN 41:2024/BGTVT, biển I.413a có tên đầy đủ là "Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách". Biển dùng để báo cho người tham gia giao thông biết tuyến đường phía trước có một làn dành riêng cho ô tô khách chạy theo chiều ngược lại.

Nhìn hướng mũi tên là cách nhanh nhất để phân biệt các biển báo hiệu phía trước có làn đường dành cho ô tô khách ẢNH: QCVN 41

Biển này thường được sử dụng tại đầu đoạn đường một chiều nhưng có bố trí một làn riêng để ô tô khách được phép chạy ngược chiều với dòng phương tiện thông thường. Vì vậy, tài xế không nên hiểu I.413a là biển báo đường hai chiều.

Đặc điểm dễ nhận biết của I.413a nằm ở bố cục theo chiều dọc. Các mũi tên trên biển thể hiện hướng lên - xuống, trong đó biểu tượng ô tô khách đi kèm mũi tên ngược chiều so với các làn còn lại. Theo quy định, biển I.413a được đặt sau nơi đường bộ giao nhau.

Trong khi đó, biển I.413b thuộc nhóm "Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách". Biển này không nói về chính đoạn đường mà tài xế đang chạy, mà báo trước rằng khi rẽ tại nút giao, phương tiện sẽ đi vào một tuyến đường có làn dành riêng cho ô tô khách.

Người đi ô tô đi vào làn đường dành riêng cho ô tô khách có thể bị phạt ẢNH: SẦM ÁNH

I.413b có bố cục theo chiều ngang, các mũi tên thể hiện hướng trái - phải và được đặt trước nơi đường bộ giao nhau. Cùng nhóm còn có biển I.413c, được lựa chọn tùy theo hướng rẽ và cách tổ chức giao thông tại từng vị trí.

Đi nhầm vào làn dành cho ô tô khách bị phạt thế nào?

I.413a và I.413b đều thuộc nhóm biển chỉ dẫn, không phải biển cấm. Tuy nhiên, sau khi nhận biết tuyến đường có làn dành riêng cho ô tô khách, người điều khiển phương tiện vẫn phải quan sát thêm vạch kẻ đường, biển báo và cách tổ chức giao thông thực tế để xác định đúng phạm vi làn được phép lưu thông.

Nếu người điều khiển ô tô không thuộc đối tượng được phép nhưng chạy vào làn dành riêng cho ô tô khách, hành vi có thể được xác định là đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP (Nghị định 238), người điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.