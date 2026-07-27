3 loại vạch kẻ đường thường khiến tài xế mất tiền phạt

Tham gia giao thông, nhiều tài xế chỉ nhìn biển báo, đèn tín hiệu mà không chú ý hệ thống vạch kẻ đường. Thực tế mỗi loại vạch sẽ có màu sắc, hình dạng và chức năng khác nhau, giúp phân làn đường xe chạy, hai chiều lưu thông... thậm chí có những loại vạch chỉ để phân tách, không cho phương tiện đi vào.

Theo phụ lục G của QCVN 41:2024/BGTVT, dưới đây là 3 nhóm vạch phổ biến người lái cần đặc biệt chú ý:

Vạch vàng nét liền

Vạch vàng nét liền được sử dụng để phân chia các dòng phương tiện di chuyển theo hai hướng ngược chiều. Trong nhóm này, tài xế thường gặp vạch 1.2 (vạch đơn) và vạch 1.3 (vạch đôi). Trong đó, vạch đơn, nét liền, màu vàng dùng để phân chia hai chiều xe chạy trên đường. Khi xuất hiện loại vạch này, phương tiện không được lấn sang phần đường ngược chiều và không được đè lên vạch.

Vạch vàng, nét liền dùng để phân hai chiều xe chạy ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Vạch đôi thường được bố trí trên đường có từ 4 làn đường xe trở lên hoặc tại những vị trí cần tăng mức độ an toàn, hạn chế nguy cơ phương tiện đi sang chiều ngược lại. Hai loại vạch này khác với vạch vàng nét đứt - nơi phương tiện có thể đè qua khi cần thiết nhưng phải bảo đảm an toàn.

Vạch trắng nét liền

Nếu vạch vàng chủ yếu dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược nhau, vạch trắng được sử dụng để phân chia các làn xe di chuyển cùng chiều.

Trong đó, vạch 2.2 là vạch đơn, nét liền, màu trắng có chức năng phân chia các làn xe cùng chiều tại những vị trí không cho phép phương tiện chuyển làn. Khi gặp vạch này, tài xế phải duy trì xe trong làn đường đang di chuyển, không được lấn sang làn bên cạnh và không được đè lên vạch.

Vạch nét liền màu trắng để phân làn đường cùng chiều ẢNH: CHÍ TÂM

Loại vạch này thường xuất hiện tại khu vực gần nút giao, trên cầu, trong hầm đường bộ hoặc những đoạn đường cần ổn định dòng phương tiện. Việc chuyển làn hoặc đè lên vạch tại các vị trí này có thể gây rủi ro va quẹt với phương tiện lưu thông bên cạnh.

Vạch kênh hóa dòng xe (vạch xương cá)

Vạch kênh hóa dòng xe thường được gọi là vạch xương cá. Nhóm vạch này được sử dụng để giới hạn phần mặt đường không dành cho xe chạy, đồng thời hướng các dòng phương tiện đi theo quỹ đạo an toàn.

Trong nhóm vạch kênh hóa dòng xe, vạch 4.1 có dạng các đường gạch chéo màu trắng, bố trí trong khu vực cần tách hoặc dẫn hướng dòng xe. Phương tiện không được lấn vào, đè lên hoặc cắt qua khu vực này.

Tài xế lái ô tô đè vạch kênh hóa dòng xe trên cao tốc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, vạch 4.2 có dạng chữ V màu trắng, mang ý nghĩa tương tự vạch 4.1. Người điều khiển phương tiện phải đi theo phần đường được định hướng, không được sử dụng khu vực kênh hóa để vượt xe, chuyển hướng hoặc rút ngắn quãng đường.

Theo nội dung quy chuẩn, phương tiện chỉ có thể đi vào khu vực này trong tình huống khẩn cấp. Vì vậy, tài xế không nên xem vạch xương cá là phần đường trống để dừng xe hoặc luồn qua khi ùn tắc.

Lái xe đè vạch bị phạt bao nhiêu tiền?

Hành vi đè lên vạch vàng nét liền, vạch trắng nét liền hoặc lấn, cắt qua vạch kênh hóa dòng xe có thể được xác định là không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

Theo điểm a, khoản 1, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô vi phạm bị phạt 400.000 - 600.000 đồng. Đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, điểm a, khoản 1, điều 7, quy định mức phạt 200.000 - 400.000 đồng.

Trường hợp đè vạch, đi không đúng làn đường, phần đường và gây tai nạn giao thông, người điều khiển ô tô có thể bị phạt 20 - 22 triệu đồng và người điều khiển xe máy bị phạt 10 - 14 triệu đồng. Lỗi này đồng thời bị trừ 10 điểm bằng lái.

Do đó, tài xế cần quan sát kỹ màu sắc, hình dạng và ý nghĩa từng loại vạch, thay vì chỉ chú ý phương tiện phía trước. Việc tuân thủ vạch kẻ đường không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn đảm bảo phân luồng giao thông, tránh nguy cơ va chạm.