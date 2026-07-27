Có biển cấm quay đầu, lái xe rẽ trái được không?

Tại nhiều nút giao có dải phân cách, không ít tài xế nhìn thấy biển cấm quay đầu thường cho rằng phương tiện cũng không được phép rẽ trái. Cách hiểu này phù hợp theo quy định cũ trước đây. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, luật hiện hành quy định quay đầu và rẽ trái là hai hành vi khác nhau, áp dụng bằng những biển báo riêng biệt.

Có biển cấm quay đầu vẫn được rẽ trái

Trước tiên, cần phân biệt rõ hai thao tác rẽ trái và quay đầu. Trong đó, rẽ trái là khi phương tiện chuyển sang một tuyến đường khác nằm về phía bên trái nút giao. Quay đầu là chuyển hướng di chuyển để xe đi ngược lại hướng di chuyển ban đầu. Dù cả hai đều thực hiện bằng cách đánh lái sang trái nhưng mục đích và hướng di chuyển khác nhau.

Nhiều người vẫn giữ suy nghĩ biển cấm rẽ trái cũng đồng nghĩa với cấm quay đầu ẢNH: C.T

Theo QCVN 41:2024/BGTVT, biển P.124a "Cấm quay đầu" có hiệu lực cấm các phương tiện thực hiện thao tác quay đầu theo kiểu chữ U, ngoại trừ các xe được quyền ưu tiên theo quy định. Vì vậy khi gặp biển này, tài xế không được quay đầu xe nhưng vẫn có thể rẽ trái để đi sang một tuyến đường khác, miễn hướng rẽ không bị cấm bởi biển báo hoặc quy định giao thông khác.

Tuy nhiên, trong trường hợp tại nút giao có thêm biển P.123a "Cấm rẽ trái" hoặc biển P.124c "Cấm rẽ trái và quay đầu", người điều khiển phương tiện không được phép rẽ trái theo quy định.

Vì sao nhiều tài xế vẫn nhầm lẫn?

Một trong những nguyên nhân chính xuất phát từ ảnh hưởng của quy định cũ. Trước tháng 11.2016, theo QCVN 41:2012/BGTVT, biển "Cấm rẽ trái" từng có hiệu lực cấm quay đầu xe. Quy định này tồn tại trong thời gian dài, tạo thành thói quen với nhiều tài xế đã học và thi bằng lái xe trước thời điểm thay đổi.

Từ QCVN 41:2016/BGTVT, sau đó là QCVN 41:2019/BGTVT và hiện nay là QCVN 41:2024/BGTVT, hai hành vi rẽ trái và quay đầu đã được tách biệt. Biển P.123a chỉ cấm rẽ trái và không có giá trị cấm quay đầu; ngược lại, biển P.124a chỉ cấm quay đầu, không cấm rẽ trái.

Tuy nhiên, cách hiểu cũ vẫn được nhiều tài xế truyền miệng. Từ việc từng biết "cấm rẽ trái đồng thời cấm quay đầu", một số người suy luận ngược rằng "cấm quay đầu cũng đồng nghĩa cấm rẽ trái". Đây là cách hiểu không đúng với quy định hiện hành.



Theo quy định mới, biển cấm rẽ và cấm quay đầu đã được tách biệt ẢNH: QCVN 41

Sự nhầm lẫn còn đến từ đặc điểm thao tác. Cả rẽ trái và quay đầu thường được thực hiện tại nút giao, đều có thể phải cắt ngang dòng xe ngược chiều và đều bắt đầu bằng việc chuyển hướng sang bên trái. Vì có nhiều điểm tương đồng, người lái dễ đánh đồng hiệu lực của các loại biển báo.

Dù được phép rẽ trái khi gặp biển cấm quay đầu, nhiều tài xế vẫn thường mắc lỗi vi phạm khi không quan sát đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, biển chỉ dẫn và cách tổ chức giao thông tại nút giao... Chỉ khi tín hiệu liên quan cho phép, người lái mới được thực hiện thao tác rẽ trái.

Việc hiểu đúng quy định từng loại biển báo giúp tài xế chuyển hướng chính xác, tránh sự lúng túng khi tham gia giao thông.