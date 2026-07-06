Phân biệt biển báo tam giác viền đỏ, nền vàng khác dải phân cách thế nào?

Trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhiều tài xế chỉ kịp nhận diện nhóm biển cảnh báo qua hình dạng tam giác viền đỏ, nền vàng mà không chú ý kỹ ký hiệu bên trong. Vì vậy, những biển có thiết kế tương tự nhau rất dễ bị hiểu sai.

Biển W.235 và W.236 có thiết kế gần giống nhau nhưng khác nhau về ý nghĩa ẢNH: QCVN 41

Một trong những cặp biển báo dễ gây nhầm lẫn là W.235 (Đường đôi) và W.236 (Kết thúc đường đôi). Dù cùng sử dụng hình tam giác viền đỏ, nền vàng và có ký hiệu dải phân cách với hai mũi tên ngược chiều màu đen, nhưng ý nghĩa cảnh báo của hai biển này lại hoàn toàn khác nhau.

Phân biệt biển báo W.235 và W.236 thế nào?

Căn cứ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2024/BGTVT (QCVN 41), biển báo mã W.235 dùng để báo trước sắp đến đoạn đường có chiều đi và chiều về được phân chia bằng dải phân cách cứng.

Theo QCVN 41, biển báo mã W.235 mang ý nghĩa báo hiệu bắt đầu đường đôi ẢNH: QCVN 41

Trên biển, ký hiệu dải phân cách nằm ở phía trên, hai mũi tên ngược chiều đi vòng tránh ra hai bên dải phân cách (mũi tên bên trái hướng xuống, mũi tên bên phải hướng lên), thể hiện các dòng xe chuẩn bị được tách ra.

Khi gặp biển này, tài xế cần giảm tốc độ, quan sát kỹ và chủ động điều chỉnh hướng đi phù hợp trước khi vào đoạn đường có dải phân cách.

Đây là điểm chuyển tiếp quan trọng, nếu không chú ý, người lái có thể xử lý chậm khi dải phân cách xuất hiện. Trong khi đó, biển W.236 dùng để cảnh báo sắp hết đoạn đường có dải phân cách cứng.

Biển W.236 mang ý nghĩa kết thúc đoạn đường đôi ẢNH: QCVN 41

Điểm nhận diện là ký hiệu dải phân cách nằm ở phía dưới, hai mũi tên ngược chiều nằm ở phía trên (mũi tên bên trái hướng xuống, mũi tên bên phải hướng lên), cho thấy phương tiện sắp rời khỏi đoạn đường đôi.

Hiểu đơn giản, W.235 báo sắp vào đường đôi, còn W.236 báo sắp hết đường đôi để chuyển sang lưu thông hai chiều chung mặt đường.

Hiểu sai ý nghĩa có thể bị phạt lỗi gì?

Việc nhầm lẫn hai biển này có thể khiến tài xế xử lý sai tình huống giao thông phía trước. Trường hợp phổ biến là không nhận biết biển báo đường đôi, dẫn đến việc không kịp điều chỉnh hướng đi khi xuất hiện dải phân cách cứng.

Khi đó, người lái có thể đi không đúng phần đường, làn đường hoặc điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy. Với ô tô, hành vi này có thể bị phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, nếu không hiểu đúng biển W.236, tài xế có thể chủ quan khi đường chuyển từ dạng có dải phân cách sang lưu thông hai chiều chung mặt đường. Việc không giảm tốc độ, thiếu quan sát hoặc giữ nguyên vị trí xe không phù hợp có thể làm tăng nguy cơ va chạm với phương tiện đi ngược chiều.

Do đó, với cặp biển W.235 và W.236, tài xế cần chú ý quan sát kỹ ký hiệu bên trong thay vì chỉ nhận diện hình dạng bên ngoài. Vị trí dải phân cách là yếu tố then chốt để phân biệt hai biển này.