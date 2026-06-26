Phân biệt biển báo viền đỏ, chữ đen, nền trắng khác nhau chữ 'ZONE' thế nào?

Với nhiều tài xế, biển báo có thiết kế hình tròn, viền đỏ, nền trắng và số giới hạn tốc độ màu đen (biển P.127) khá quen thuộc khi lưu thông trên quốc lộ, tỉnh lộ hoặc các tuyến đường trong đô thị. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người lái xe lại bối rối khi gặp biển báo có thiết kế gần giống hệt nhưng phía trên xuất hiện thêm chữ "ZONE".

Biển P.127 và R.E,9d chỉ khác nhau chữ "ZONE" ẢNH: QCVN41

Thoạt nhìn, hai biển báo chỉ khác nhau một chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, lại mang ý nghĩa và phạm vi hiệu lực hoàn toàn khác nhau. Nếu chỉ nhìn con số giới hạn tốc độ mà bỏ qua chữ "ZONE", người điều khiển phương tiện rất dễ hiểu sai quy định, dẫn đến vi phạm giao thông.

Phân biệt biển báo P.127 và R.E,9d thế nào?

Căn cứ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2024/BGTVT, biển P.127 có tên gọi "Tốc độ tối đa cho phép", thuộc nhóm biển báo cấm. Biển này quy định tốc độ tối đa các phương tiện cơ giới được phép chạy trên đoạn đường có đặt biển.

DP.134 là một trong những biển báo mang ý nghĩa kết thúc hiệu lệnh của biển P.127 ẢNH: QCVN41

Hiểu đơn giản, khi gặp biển P.127 ghi "50", người lái xe không được điều khiển phương tiện vượt quá 50 km/giờ trong phạm vi biển còn hiệu lực. Biển báo này chỉ hết hiệu lực khi trên đoạn đường có biển DP.134 (Hết tốc độ tối đa cho phép); DP.135 (Hết tất cả lệnh cấm) hoặc theo hệ thống báo hiệu đường bộ.

Trong khi đó, biển R.E,9d có tên gọi "Hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực", thuộc nhóm biển hiệu lệnh. Điểm nhận biết rõ nhất là phía trên có thêm chữ "ZONE".

Khác với P.127 chỉ áp dụng trên một đoạn đường, biển R.E,9d quy định tốc độ tối đa đối với toàn bộ các tuyến đường nằm trong khu vực được chỉ định, chẳng hạn khu dân cư, khu đô thị hoặc khu công nghiệp.

Biển R.E,10d mang ý nghĩa hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực ẢNH: QCVN41

Điều này đồng nghĩa, dù người lái xe đã đi qua nhiều ngã ba, ngã tư hoặc rẽ sang tuyến đường khác nhưng vẫn còn ở trong khu vực đó thì giới hạn tốc độ ghi trên biển vẫn tiếp tục có hiệu lực. Chỉ khi gặp biển R.E,10d "Hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực", quy định về tốc độ của biển "ZONE" mới chấm dứt.

Có thể thấy, dù cùng sử dụng vòng tròn viền đỏ, nền trắng và số giới hạn tốc độ màu đen, điểm khác biệt quan trọng nhất giữa hai biển báo nằm ở phạm vi áp dụng.

Hiểu sai ý nghĩa có thể bị phạt lỗi gì?

Trong quá trình lưu thông, không ít tài xế có thể nhầm biển R.E,9d với biển P.127. Do hiểu sai phạm vi hiệu lực, nhiều người cho rằng sau khi đi qua ngã tư hoặc rẽ sang tuyến đường khác thì giới hạn tốc độ sẽ không còn áp dụng.

Tuy nhiên, thực tế nếu chưa gặp biển R.E,10d toàn bộ các tuyến đường trong khu vực vẫn phải tuân thủ giới hạn tốc độ tối đa theo quy định. Vì vậy, việc điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định vẫn bị xem là chạy quá tốc độ cho phép.

Căn cứ quy định tại điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), tài xế điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/giờ sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 3 và điểm a, khoản 16. Khung vượt tốc độ từ 10 - 20 km/giờ có mức phạt 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe quy định tại điểm đ, khoản 5 và điểm a, khoản 16.

Lỗi chạy quá tốc độ trên 20 - 35 km/giờ bị phạt 6 - 8 triệu đồng, trừ 4 điểm bằng lái, căn cứ vào điểm a, khoản 6 và điểm b, khoản 16. Riêng hành vi vượt tốc độ trên 35 km/giờ, tài xế đối mặt mức phạt 12 - 14 triệu đồng theo điểm a, khoản 7; bị trừ 6 điểm trên Giấy phép lái xe theo điểm c, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Chỉ một chi tiết nhỏ là chữ "ZONE" phía trên biển báo nhưng lại làm thay đổi hoàn toàn phạm vi áp dụng của quy định về tốc độ. Vì vậy, bên cạnh việc quan sát con số giới hạn tốc độ, người lái xe cũng cần chú ý loại biển báo mình đang gặp để hiểu đúng hiệu lực, tránh vi phạm và bị xử phạt.