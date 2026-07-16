Gặp xe công an hú còi ở giao lộ không đèn tín hiệu, nhường đường thế nào?

Đến giao lộ không có đèn tín hiệu, không có người điều khiển giao thông và gặp nhiều phương tiện cùng tiến vào từ các hướng khác nhau, trong đó có xe công an. Nhiều tài xế thường bối rối và không biết nên di chuyển, nhường đường thế nào cho đúng thứ tự ưu tiên. Điều này có thể dẫn đến việc di chuyển sai quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Câu hỏi số 488 mô tả tình huống thường gặp khi di chuyển trên đường ẢNH: BỘ CÔNG AN

Tình huống này cũng được mô phỏng ở câu hỏi số 488 trong bộ đề 600 câu hỏi dùng để thi sát hạch lái xe. Đối chiếu trên sa hình mô phỏng gồm có xe công an đang bật còi hú, xe con màu xanh dương, xe tải và xe khách cùng tiến đến giao lộ không có đèn tín hiệu, không người điều khiển giao thông; chỉ có biển báo. Các phương tiện di chuyển theo hướng mũi tên.

Để xác định thứ tự di chuyển chính xác, không nên chủ quan nhìn xe nào đi thẳng, chuyển hướng... mà phải xét theo thứ tự xe ưu tiên, biển báo giao thông xác định đường ưu tiên và cuối cùng là phân định hướng di chuyển giữa các xe cùng nhóm.

Đầu tiên, xe công an được quyền đi trước. Trong sa hình, phương tiện này đang phát tín hiệu ưu tiên khi làm nhiệm vụ. Theo quy định về xe được quyền ưu tiên, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, có tín hiệu còi và đèn theo quy định, được quyền đi trước phương tiện khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào.

Về quy định, các phương tiện phải nhường đường cho xe ưu tiên khi di chuyển qua giao lộ ẢNH: TUYẾN PHAN

Do đó, dù xe công an đi thẳng hay chuyển hướng, các phương tiện còn lại vẫn phải giảm tốc độ, dừng lại hoặc chuyển hướng sát lề đường để nhường đường, tránh gây cản trở xe ưu tiên.

Sau khi xe công an qua giao lộ, phương tiện được đi tiếp theo là xe con màu xanh dương. Trên hướng di chuyển của phương tiện này có biển báo giao nhau với đường không ưu tiên, đồng nghĩa xe con đang lưu thông trên đường ưu tiên.

Trong khi đó, xe tải và xe khách đi từ các hướng có biển cảnh báo giao nhau với đường ưu tiên. Điều này đồng nghĩa hai phương tiện này đang lưu thông trên đường không ưu tiên và phải nhường xe đi trên đường ưu tiên qua giao lộ trước.

Vì vậy, sau xe công an, xe con màu xanh dương được quyền di chuyển. Đến lúc này, thứ tự tạm thời được xác định là xe công an, tiếp đến xe con.

Hai phương tiện còn lại gồm xe tải và xe khách đều đi từ nhóm đường không ưu tiên. Để xác định xe nào đi trước, tiếp tục xét hướng di chuyển của từng phương tiện. Theo quy tắc nhường đường khi chuyển hướng, xe rẽ trái phải nhường đường cho xe đi thẳng. Vậy, xe tải đi trước xe khách.

Theo đáp án của bộ đề sát hạch lái xe, thứ tự di chuyển đúng sẽ lần lượt từ xe công an, xe con, xe tải và cuối cùng là xe khách.

Điểm dễ nhầm trong câu hỏi này là nhiều tài xế chỉ nhìn hướng mũi tên rồi áp dụng ngay cách hiểu "xe đi thẳng trước, xe chuyển hướng sau". Tuy nhiên, quy tắc về hướng đi chỉ được xét sau khi đã xác định xe ưu tiên và phương tiện đang lưu thông trên đường ưu tiên.