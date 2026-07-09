Hai xe gắn chung biển số 'phát lộc' trên đường, tài xế bị phạt 40 triệu đồng

Với không ít người Việt, biển số ô tô không chỉ là ký hiệu để cơ quan chức năng quản lý phương tiện, mà còn được gắn với quan niệm phong thủy, tài lộc. Biển có cặp số đẹp, số tiến, tứ quý, ngũ quý hay các dãy số được đọc lái theo nghĩa "phát lộc", "thần tài lớn/bé"... thường được nhiều người săn đón.

Biển số đẹp được người Việt ưa chuộng vì quan niệm phong thủy ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ khi biển số đẹp đưa ra đấu giá, giá trị của một số biển kiểm soát càng được chú ý hơn. Việc sở hữu biển số đẹp không chỉ khiến chiếc xe trở nên nổi bật, mà còn được giới mộ điệu xem như cách thể hiện độ chịu chơi của chủ xe.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bấm được biển đẹp hoặc tham gia đấu giá. Vì vậy, một số trường hợp chủ xe có suy nghĩ đặt mua biển giả để gắn lên ô tô, nhằm thể hiện xe sở hữu biển đẹp. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn gây rắc rối cho chủ xe mang biển số thật nếu xảy ra phạt nguội, va chạm hoặc các tình huống liên quan đến xác minh phương tiện.

"Tôn hành giả gặp giả hành tôn"

Mới đây tại Bắc Ninh, một vụ việc tương tự thu hút sự chú ý khi ô tô gắn biển số giả 98A-626.86 bị phát hiện lưu thông trên đường. Đáng nói, biển số này đã được cấp hợp pháp cho một xe Ford Everest màu đen, trong khi phương tiện sử dụng biển giả là một VinFast VF 7 màu trắng.

Chiếc VinFast VF 7 gắn biển giả "đụng độ" Ford Everest gắn biển thật ẢNH: CSGT

Tình huống hai xe cùng biển số xuất hiện ngoài đường khiến nhiều người ví von là "Tôn Hành Giả gặp Giả Hành Tôn". Cách nói này có phần hài hước nhưng bản chất vụ việc lại là hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng phương tiện giao thông.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của chủ xe Ford Everest mang biển số thật, CSGT đã xác minh và phát hiện chiếc VinFast VF 7 gắn biển giả đang lưu thông trên Quốc lộ 17. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định biển số gắn trên xe không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp; người điều khiển cũng không xuất trình được chứng nhận đăng ký xe hợp pháp.

Dùng biển số giả bị phạt thế nào?

Trong vụ việc này, tài xế điều khiển VinFast VF 7 bị lập biên bản với 2 hành vi vi phạm. Thứ nhất là đưa phương tiện gắn biển số không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông. Thứ hai là đưa phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông.

Cụ thể, hành vi đưa phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông bị phạt tiền 20 - 26 triệu đồng đối với cá nhân, theo điểm d, khoản 13, điều 32, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168). Ngoài ra, người vi phạm còn bị tịch thu biển số giả theo điểm a, khoản 18 và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo điểm g, khoản 21, cùng điều 32.

Với hành vi đưa phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông, cá nhân vi phạm bị phạt tiền 16 - 18 triệu đồng theo điểm a, khoản 12. Hành vi này còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 21, cùng điều 32, Nghị định 168.