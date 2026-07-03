Không có đèn tín hiệu, theo mũi tên các xe di chuyển thế nào cho đúng?

Tại các giao lộ không có đèn tín hiệu giao thông, việc xác định phương tiện nào được quyền đi trước thường khiến nhiều người bối rối. Đây cũng là dạng câu hỏi xuất hiện khá nhiều trong bộ 600 câu hỏi sát hạch lái xe, bởi không chỉ phục vụ việc thi cử mà còn phản ánh những tình huống tài xế có thể gặp ngoài thực tế.

Câu 487 mô phỏng tình huống thực tế khá phổ biến, nhiều tài xế thường bắt gặp ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ở câu 487, đề bài yêu cầu xác định thứ tự di chuyển của 4 phương tiện gồm xe tải, xe mô tô, xe khách và xe con theo hướng mũi tên được thể hiện trên hình. Để xác định được đáp án chính xác, cần phân tích tình huống theo từng lớp.

Trước hết, đây là tình huống tại nơi đường giao nhau, không có đèn tín hiệu, không có người điều khiển giao thông. Vì vậy, thứ tự ưu tiên phải được xác định dựa vào biển báo, sau đó mới xét đến quy tắc nhường đường giữa các xe.

Chi tiết quan trọng nhất trong sa hình là hệ thống biển báo. Hướng của xe con có biển tam giác ngược viền đỏ, nền vàng, tức biển W.208 "giao nhau với đường ưu tiên". Trong khi đó, hướng của xe tải có biển W.207a (giao nhau với đường không ưu tiên).

Theo QCVN 41:2024/BGTVT, biển W.208 được đặt trên đường không ưu tiên để báo sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên. Các xe đi trên đường có biển này phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau.

Biển W.208 được đặt để cảnh báo phía trước có giao nhau với đường ưu tiên ẢNH: C.T

Sau khi nhận diện biển báo, cần chia các phương tiện trong sa hình thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là các xe đi trên đường ưu tiên, được quyền đi trước, gồm xe tải và xe mô tô. Trong đó, xe tải đi thẳng, còn xe mô tô rẽ trái. Theo quy tắc nhường đường khi chuyển hướng, xe rẽ trái phải nhường cho xe đi thẳng. Vì vậy, xe tải đi trước xe mô tô.

Kế đến ở nhóm phương tiện đi từ đường không ưu tiên, gồm xe con và xe khách. Tương tự, xe rẽ trái phải nhường cho xe đi thẳng. Vì vậy, xe khách được đi trước xe con.

Theo đáp án của bộ đề sát hạch lái xe, thứ tự di chuyển đúng là xe tải, xe mô tô, xe khách và cuối cùng là xe con.

Đáng nói, ngoài thực tế, không ít tài xế vẫn xác định quyền ưu tiên theo cảm tính. Có người cho rằng xe lớn hơn sẽ được đi trước; người khác lại nghĩ xe nào đến giao lộ trước thì có quyền đi trước. Tuy nhiên, trong tình huống có biển báo xác định đường ưu tiên, người lái phải căn cứ vào biển báo trước, sau đó mới xét đến quy tắc nhường đường giữa các phương tiện.