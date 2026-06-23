Dừng xe trên cao tốc sai quy định: Phạt nặng nhưng sao nhiều người vẫn vi phạm?

Nếu thường xuyên theo dõi các thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, không khó để nhận thấy thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện các vụ tài xế dừng xe trên cao tốc không đúng quy định. Trong đó, có trường hợp cố tình dừng, đỗ để nghỉ ngơi, ngủ trên xe, nhưng cũng có những tình huống phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng khẩn cấp.

Các vụ việc đều được cơ quan chức năng tuyên truyền, đồng thời xử phạt đối với hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tuy vậy, tình trạng này vẫn tiếp diễn trên các tuyến cao tốc. Đáng chú ý, nhiều tài xế không chỉ dừng xe sai quy định mà còn không thực hiện hoặc có chưa đầy đủ các biện pháp cảnh báo an toàn, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn tăng cao.

Nhiều trường hợp tài xế dừng xe trên cao tốc nhưng không thực hiện đầy đủ quy định an toàn ẢNH: CỤC CSGT

Cần phân biệt rõ giữa hành vi cố tình dừng xe trái phép và trường hợp phương tiện buộc phải dừng vì sự cố. Với các trường hợp như xe hỏng, nổ lốp, chết máy hoặc gặp sự cố kỹ thuật không thể di chuyển, tài xế được phép dừng xe theo quy định.

Tuy nhiên, dừng xe chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn, người điều khiển phương tiện phải thực hiện đủ các biện pháp cảnh báo để bảo đảm an toàn cho chính mình và các phương tiện phía sau.

Theo quy định hiện hành, nếu xe buộc phải dừng ở làn đường xe chạy trên cao tốc, tài xế phải bật tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, đồng thời đặt biển cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m. Trường hợp xe dừng tại làn đường khẩn cấp do gặp sự cố, người điều khiển cũng phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm để các phương tiện khác nhận biết.

Thực tế, nhiều vụ việc cho thấy tài xế lại bỏ sót chính những thao tác quan trọng này.

Một trong những nguyên nhân dễ nhận thấy là tâm lý hoảng loạn khi xe bất ngờ gặp sự cố. Phần lớn tài xế sẽ tập trung kiểm tra tình trạng xe, gọi cứu hộ hoặc tìm cách xử lý sự cố. Trong những phút đầu tiên, việc đặt biển cảnh báo hoặc thực hiện đủ các bước đảm bảo an toàn dễ bị bỏ quên.

Dừng phương tiện ở làn đường xe chạy trên cao tốc nhưng không đặt biển cảnh báo phía sau tối thiểu 150 m vẫn bị phạt ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, không ít tài xế biết quy định phải đặt biển cảnh báo nhưng lại thiếu kỹ năng xử lý trong tình huống thực tế. Việc xác định vị trí đặt biển, ước lượng khoảng cách tối thiểu 150 m hay phân biệt trường hợp nào phải đặt biển, trường hợp nào chỉ cần bật đèn cảnh báo... không phải ai cũng ghi nhớ đầy đủ khi tham gia giao thông. Đây cũng là lỗi cơ bản của rất nhiều người.

Một yếu tố khác cũng cần nhìn nhận là việc đặt biển cảnh báo trên cao tốc không hề đơn giản. Để đặt biển đúng khoảng cách theo quy định, tài xế phải đi bộ một quãng đường dài trong bối cảnh các phương tiện khác vẫn đang lưu thông tốc độ cao. Không ít người lo ngại nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trên các tuyến cao tốc có hai làn đường, nên chỉ bật đèn cảnh báo và thoát ra khỏi xe.

Chính vì vậy, việc trang bị kỹ năng xử lý sự cố trên cao tốc cho người học lái xe và tài xế, từ khâu đào tạo đến công tác tuyên truyền hết sức cần thiết nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Bởi trên cao tốc, nguy hiểm không chỉ đến từ sự cố khiến xe phải dừng lại, mà còn xuất phát từ những phút đầu tiên nếu tài xế không biết xử lý đúng cách.



