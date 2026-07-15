'Dừng xe' và 'đỗ xe' ở nơi có biển cấm, mức phạt khác nhau thế nào?

Tại khu vực nội thành, nhiều tuyến đường lắp đặt biển cấm đỗ xe hoặc cấm dừng, đỗ xe nhằm phân luồng, hạn chế ùn tắc. Tuy nhiên, không ít tài xế vẫn cho rằng việc dừng hoặc đỗ ô tô tại nơi có biển cấm đều bị xử phạt như nhau.

Thực tế, pháp luật hiện hành phân biệt rõ hành vi dừng xe và đỗ xe. Do tính chất của hai hành vi khác nhau, mức xử phạt đối với người điều khiển ô tô vi phạm cũng không giống nhau.

Dừng và đỗ xe khác nhau thế nào về ý nghĩa?

Theo khoản 1, điều 18, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện trong khoảng thời gian cần thiết để người lên, xuống xe; xếp dỡ hàng hóa; kiểm tra kỹ thuật xe hoặc thực hiện hoạt động khác.

Quy định giữa hai hành vi dừng xe và đỗ xe hoàn toàn khác nhau ẢNH: CHÍ TÂM

Khi dừng xe, người điều khiển không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái, trừ trường hợp rời vị trí để đóng, mở cửa xe; xếp dỡ hàng hóa hoặc kiểm tra kỹ thuật. Trong những trường hợp này, tài xế phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác.

Trong khi đó, theo khoản 2, điều 18 của luật này, đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển chỉ được rời khỏi xe sau khi đã sử dụng phanh đỗ hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Đặc biệt, khi đỗ xe trên đoạn đường dốc, tài xế phải đánh lái về phía lề đường và chèn bánh xe.

Đỗ xe là trạng thái đứng yên của phương tiện, không giới hạn thời gian Ảnh: Chí Tâm

Như vậy, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở thời gian và trạng thái của người điều khiển. Dừng xe chỉ mang tính tạm thời, tài xế về nguyên tắc vẫn phải ngồi tại vị trí lái và không được tắt máy. Trong khi đó, đỗ xe không bị giới hạn thời gian và người điều khiển có thể rời khỏi xe sau khi bảo đảm an toàn.

Không có biển cấm vẫn bị phạt: Những nơi tuyệt đối không được đỗ xe

Mức phạt lỗi "dừng xe" và "đỗ xe" khác nhau thế nào?

Đối với ô tô và các loại xe tương tự ô tô, hành vi dừng xe tại nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe", tức biển P.130, bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng. Mức phạt này được quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Trong khi đó, người điều khiển ô tô đỗ xe tại nơi có biển "Cấm đỗ xe", tức biển P.131, hoặc biển "Cấm dừng xe và đỗ xe" P.130, bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng, theo điểm e, khoản 3, điều 6, Nghị định 168.

Hai lỗi "dừng xe" và "đỗ xe" có mức phạt khác nhau ẢNH: CỤC CSGT

Có thể thấy, cùng vi phạm hiệu lệnh của biển báo nhưng hành vi đỗ xe bị áp dụng khung phạt cao hơn dừng xe. Bên cạnh đó, biển P.131 chỉ cấm đỗ xe nên tài xế vẫn có thể dừng xe đúng quy định, nếu vị trí này không thuộc trường hợp khác bị cấm dừng.

Tuy nhiên, sự khác nhau về mức phạt không còn khi hành vi dừng hoặc đỗ xe trái quy định gây tai nạn giao thông. Theo điểm a, khoản 10, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển ô tô thực hiện hành vi dừng xe, đỗ xe trái quy định gây tai nạn có thể bị phạt 20 - 22 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 16, điều 6 của Nghị định 168.

Do đó, tài xế cần phân biệt đúng giữa dừng xe và đỗ xe, đồng thời quan sát loại biển báo đã lắp đặt. Việc chỉ dừng xe trong thời gian ngắn không đồng nghĩa sẽ được miễn phạt nếu vị trí đó có gắn biển báo P.130 hoặc thuộc khu vực pháp luật cấm dừng xe.