Lỗi phổ biến khi lùi xe trên đường một chiều, tài xế bị phạt tới 22 triệu

Ở các tuyến đường có dải phân cách cứng, phân chia hai chiều xe chạy, nhiều tài xế thường đi quá lối rẽ hoặc đường nhánh cần vào. Thay vì tiếp tục đi thẳng tới vị trí được phép quay đầu, một số người chọn cách bật đèn khẩn cấp, lùi xe vài mét hoặc vài chục mét để quay lại.
Tình huống này xuất hiện khá phổ biến, nhất là tại các tuyến đường đô thị, quốc lộ... có dải phân cách ở giữa. Nhiều tài xế cho rằng chỉ lùi một đoạn ngắn để vào đúng lối rẽ nên không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu đoạn đường đó là đường một chiều hoặc phần đường một chiều theo chiều xe đang lưu thông, hành vi này có thể bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).
Biển R.302a ở đầu dải phân cách có ý nghĩa gì?
Biển R.302a mang ý nghĩa "hướng phải đi vòng chướng ngại vật", thường đặt ở đầu dải phân cách cứng, đảo giao thông hoặc chướng ngại vật trên mặt đường nhằm hướng dẫn phương tiện đi vòng sang bên phải, theo hướng mũi tên.
Mục đích của biển này là tổ chức dòng xe đi đúng hướng, tránh phương tiện đi lệch sang phần đường ngược chiều. Khi gặp biển này, tài xế phải điều khiển xe đi vòng về bên phải dải phân cách, không đi vào phía bên trái.
Trên thực tế, nhiều đầu dải phân cách, biển R.302a thường được đặt dưới biển P.102 (cấm đi ngược chiều). Cặp biển này mang ý nghĩa phần đường bên trái là đường ngược chiều, phương tiện không được đi vào; biển R.302a yêu cầu xe đi vòng sang bên phải dải phân cách để tiếp tục lưu thông đúng chiều.
Điểm quan trọng là sau khi phương tiện đã đi theo hướng biển R.302a, phần đường bên phải dải phân cách chính là đường một chiều hoặc phần đường một chiều dành cho chiều đi của xe. Vì vậy, nếu tài xế đi quá lố điểm rẽ rồi lùi xe lại, hành vi này không nên hiểu đơn giản là thao tác lùi xe thông thường, mà là lùi xe trên phần đường một chiều.
Lùi xe trên đường một chiều bị phạt thế nào?
Theo khoản 2, điều 16 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện không được lùi xe ở đường một chiều, khu vực cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao nhau, nơi tầm nhìn bị che khuất, trong hầm đường bộ, trên đường cao tốc…
Do đó, với tình huống tài xế đã đi qua khu vực có biển R.302a ở đầu dải phân cách rồi lùi xe lại để quay về lối rẽ, người lái có thể bị xử lý lỗi lùi xe ở đường một chiều.
Đối với ô tô, hành vi lùi xe ở đường một chiều bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng theo điểm e, khoản 4, điều 6, Nghị định 168 và không bị trừ điểm bằng lái. Trường hợp hành vi lùi xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông, tài xế ô tô có thể bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, theo điểm a, khoản 10 và bị trừ 10 điểm bằng lái theo điểm d, khoản 16, cùng điều 6, Nghị định 168
Vì vậy, khi đã đi quá điểm rẽ trên đường có dải phân cách, tài xế nên tiếp tục di chuyển đến điểm quay đầu đúng quy định. Việc lùi xe để tiết kiệm vài phút không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn có thể khiến người lái bị xử phạt nặng.
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