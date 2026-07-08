Lỗi phổ biến khi lùi xe trên đường một chiều, tài xế bị phạt tới 22 triệu

Ở các tuyến đường có dải phân cách cứng, phân chia hai chiều xe chạy, nhiều tài xế thường đi quá lối rẽ hoặc đường nhánh cần vào. Thay vì tiếp tục đi thẳng tới vị trí được phép quay đầu, một số người chọn cách bật đèn khẩn cấp, lùi xe vài mét hoặc vài chục mét để quay lại.

Tình huống này xuất hiện khá phổ biến, nhất là tại các tuyến đường đô thị, quốc lộ... có dải phân cách ở giữa. Nhiều tài xế cho rằng chỉ lùi một đoạn ngắn để vào đúng lối rẽ nên không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu đoạn đường đó là đường một chiều hoặc phần đường một chiều theo chiều xe đang lưu thông, hành vi này có thể bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Biển R.302a ở đầu dải phân cách có ý nghĩa gì?

Biển R.302a mang ý nghĩa "hướng phải đi vòng chướng ngại vật", thường đặt ở đầu dải phân cách cứng, đảo giao thông hoặc chướng ngại vật trên mặt đường nhằm hướng dẫn phương tiện đi vòng sang bên phải, theo hướng mũi tên.

Biển P.102 và R.302a thường đặt ở đầu dải phân cách ẢNH: CHÍ TÂM

Mục đích của biển này là tổ chức dòng xe đi đúng hướng, tránh phương tiện đi lệch sang phần đường ngược chiều. Khi gặp biển này, tài xế phải điều khiển xe đi vòng về bên phải dải phân cách, không đi vào phía bên trái.