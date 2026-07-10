Vào đường nhỏ dừng đỗ xe nghỉ ngơi, nhiều tài xế có thể bị phạt

Tại nhiều đô thị lớn, các tuyến đường chính thường có biển cấm dừng, đỗ hoặc cấm theo ngày, giờ nhằm hạn chế tình trạng ô tô dừng, đỗ tràn lan gây cản trở giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Vì vậy, không ít tài xế, đặc biệt là xe dịch vụ, taxi công nghệ hoặc xe chờ đón khách, thường rẽ vào các tuyến đường nhỏ, đường nhánh để dừng, đỗ nhằm tránh biển cấm.

Nhiều tài xế đi vào các con đường nhỏ, dừng, đỗ xe để nghỉ ngơi ẢNH: CHÍ TÂM

Trên thực tế, nhiều tuyến đường nhỏ trong nội thành vẫn được cơ quan chức năng cắm biển cấm dừng, đỗ hoặc cấm theo khung giờ nhằm bảo đảm lưu thông, tránh ùn tắc. Do bề ngang đường nhỏ, chỉ cần một ô tô dừng hoặc đỗ sát lề cũng có thể khiến các phương tiện khác khó tránh, khó quay đầu hoặc gây ùn ứ cục bộ.

Đáng chú ý, nhiều người chỉ tập trung tìm chỗ đỗ, nhất là khi cần nghỉ ngơi. Nếu vị trí đó nằm trong phạm vi hiệu lực của biển cấm, việc dừng đỗ xe vẫn xác định là vi phạm quy định, dù chỉ trong thời gian ngắn.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với ô tô và các loại xe tương tự ô tô, hành vi dừng xe nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe" bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng, theo điểm đ, khoản 2, điều 6.

Nhiều tuyến đường dù nhỏ nhưng vẫn có biển cấm đỗ để tránh ùn tắc giao thông ẢNH: CHÍ TÂM

Trường hợp đỗ xe tại nơi có biển "Cấm đỗ xe" hoặc biển "Cấm dừng xe và đỗ xe", tài xế bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, theo điểm e, khoản 3, điều 6. Các lỗi này không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, nếu hành vi dừng, đỗ xe sai quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ nặng hơn nhiều. Tài xế ô tô có thể bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, theo điểm a, khoản 10, điều 6; đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 16, cùng điều 6, Nghị định 168.

Vì vậy, khi cần dừng, đỗ xe để nghỉ ngơi hoặc chờ khách, tài xế không nên chỉ quan sát xem lòng đường có còn chỗ trống hay không. Điều quan trọng hơn là phải kiểm tra biển báo ở đầu tuyến, biển phụ đi kèm và phạm vi cấm dừng, cấm đỗ. Đi vào đường nhỏ để tránh đường lớn không đồng nghĩa với việc được dừng, đỗ tùy tiện.