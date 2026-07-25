Tình huống giao thông gây bức xúc được xác định xảy ra vào khoảng 16 giờ 23 phút ngày 14.6.2026 trên đường Lý Thường Kiệt (quốc lộ 21A), đoạn qua địa bàn phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera hành trình gắn trên ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường Lý Thường Kiệt, hướng về cầu Hồng Phú. Khi vừa lên cầu được một đoạn, tài xế giật mình phát hiện từ phía sau bất ngờ xuất hiện một ô tô con khác màu nâu, hiệu Hyundai Tucson đang phóng nhanh, lách sang bên phải và tạt đầu xe gắn camera hành trình để vượt lên.

Tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì lái ô tô vượt phải. Video: Cục CSGT

Đáng nói, khu vực diễn ra vụ việc là gần chân cầu, đường rất hẹp. Thế nhưng tài xế ô tô nói trên vẫn liều lĩnh thực hiện hành vi vượt ẩu. Tình huống suýt dẫn đến tai nạn nguy hiểm.

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, đơn vị này đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình và Đội CSGT đường bộ số 2 khẩn trương làm rõ vụ việc. Qua xác minh, cơ quan chức năng đã xác định xe ô tô trong vụ việc do ông N.Đ.T (sinh năm 1979, trú tại xã Ứng Thiều, TP.Hà Nội) điều khiển.

Ngày 17.7.2026, lái xe này đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 2 làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và chấp nhận bị xử phạt theo quy định.

Cục CSGT cảnh báo, vượt xe là một trong những tình huống tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, đặc biệt trên cầu, đoạn đường hẹp hoặc nơi có tầm nhìn hạn chế. Pháp luật chỉ cho phép vượt bên phải trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định của điều 15, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Mọi trường hợp vượt bên phải không thuộc các trường hợp được phép đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. - Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe (điểm b, khoản 10, điều 6).



