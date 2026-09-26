Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 7 giờ 46 phút ngày 14.9.2026 trên đại lộ Thăng Long (CT03), đoạn qua địa bàn phường Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình gắn trên ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đại lộ Thăng Long, hướng từ trung tâm Hà Nội về nút giao Tây Mỗ. Khi đến khu vực gần cầu vượt Phú Đô, tài xế giật mình phát hiện từ phía sau xuất hiện một ô tô con khác loại SUV 7 chỗ màu trắng, hiệu Ford Everest, mang biển kiểm soát 29A-359.28 bất ngờ chạy vào làn dừng khẩn cấp và vượt lên từ phía sau.

Tài xế ô tô dính “combo lỗi” trên cao tốc, bị CSGT xử phạt 23 triệu đồng - Video: Cục CSGT

Đáng nói, ngay sau khi vượt qua ô tô gắn camera hành trình, chiếc SUV 7 chỗ dột ngột chuyển làn nhưng không bật đèn báo rõ (xi-nhan). Thậm chí, tài xế xe này sau đó còn bất chấp nguy hiểm, cố tình đạp phanh nhằm "hù dọa", chặn đường ô tô gắn camera hành trình. May mắn, vụ việc không dẫn đến tai nạn liên hoàn. Mặc dù vậy, tình huống giao thông nói trên khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Theo thông từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, ngày 21.9.2026, Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã làm việc với anh N.V.D để xác minh người điều khiển xe ô tô con biển số 29A-359.28 có nhiều hành vi vi phạm.

Qua xác minh, xác định ông N.V.D (sinh năm 1972, trú tại phường Hoàng Mai, TP.Hà Nội) là người điều khiển phương tiện và đã thực hiện các hành vi vi phạm vào lúc 7 giờ 46 phút, ngày 14.9.2026, gồm điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc; chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; dừng xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc.

Đội CSGT đường bộ số 11 sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông D về các hành vi vi phạm nói trên theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Với các hành vi trên, lái xe bị xử phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.