Xe Lexus lạng lách, chặn đường ô tô khác trên cao tốc gây tai nạn liên hoàn

Vụ tai nạn được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ 31 ngày 15.9.2026, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình, đoạn qua thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, TP.Hà Nội.

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), vụ tai nạn liên quan đến 3 ô tô, gồm một xe khách và hai xe con. Hậu quả khiến 2 người bị thương, cả 3 phương tiện hư hỏng. Đáng chú ý, dữ liệu từ camera hành trình trên ô tô con biển số 29E-303.xx ghi lại cho thấy, trước khi xảy ra va chạm đã xuất hiện một tình huống bất thường giữa hai xe con đang lưu thông trên cao tốc.

Xe sang Lexus lạng lách, chặn đường ô tô khác trên cao tốc gây tai nạn - Video: Cục CSGT

Qua xác minh nhanh tại hiện trường, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục CSGT xác định ô tô hạng sang hiệu Lexus, mang biển số 30L-268.xx có dấu hiệu lạng lách, chèn ép, cản trở xe 29E-303.xx. Sau đó, xe 30L-268.xx dừng lại tại làn đường sát dải phân cách giữa, khiến phương tiện phía sau cũng phải dừng theo. Trong lúc hai ô tô đang dừng trên làn xe chạy, chiếc xe khách từ phía sau lao tới và xảy ra va chạm liên hoàn.

Cục CSGT cho biết vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định pháp luật. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sau đó đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và các phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên tiếp tục thụ lý, xác minh theo thẩm quyền.

Lạng lách, dừng xe tùy tiện trên cao tốc nguy hiểm thế nào?

Diễn biến vụ việc một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của hành vi lạng lách, chèn ép hay tùy tiện dừng phương tiện ngay trên cao tốc. Khác với đường đô thị, phương tiện trên cao tốc di chuyển liên tục với tốc độ cao. Chỉ một ô tô bất ngờ giảm tốc mạnh hoặc dừng giữa làn xe chạy cũng có thể tạo ra tình huống mà phương tiện phía sau khó xử lý kịp, đặc biệt với xe tải, xe khách có khối lượng lớn và cần quãng đường dài hơn để dừng hẳn.

Đặc biệt, rủi ro càng tăng cao trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Khi đó, khoảng cách phanh có thể kéo dài trong khi tài xế phía sau chỉ có vài giây để nhận biết và phản ứng. Vì vậy, một hành động mang tính hơn thua, cố tình cản đường hay buộc phương tiện khác phải dừng lại không chỉ đặt những người trực tiếp liên quan vào nguy hiểm mà còn có thể kéo theo nhiều phương tiện khác.

Tình huống lạng lách, chèn ép rồi dừng đột ngột trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn liên hoàn ẢNH: CỤC CSGT

Pháp luật cũng quy định rất chặt việc dừng, đỗ phương tiện trên cao tốc. Người điều khiển chỉ được dừng, đỗ xe tại những vị trí quy định. Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc tình huống bất khả kháng, tài xế phải cố gắng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp; đồng thời bật đèn cảnh báo. Nếu xe không thể di chuyển khỏi một phần làn đường xe chạy, người lái còn phải đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau với khoảng cách tối thiểu 150 mét.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.8.2026, hành vi dừng, đỗ ô tô trên đường cao tốc không đúng nơi quy định có thể bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người điều khiển ô tô lạng lách, đánh võng trên đường bộ, nếu được xác định xử lý theo quy định hành chính, có thể bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng. Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 50 - 70 triệu đồng, đồng thời người vi phạm có thể bị tước Giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Tuy nhiên, xử phạt hành chính chưa phải là chế tài cao nhất. Tùy tính chất hành vi, hậu quả xảy ra cũng như mối quan hệ nhân quả được cơ quan điều tra làm rõ, người vi phạm các quy định về an toàn giao thông hoặc có hành vi cản trở giao thông còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Lạng lách, chèn ép hoặc tùy tiện dừng xe trên cao tốc có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và bị xử lý nặng theo quy định pháp luật ẢNH: CỤC CSGT

Riêng với vụ việc xảy ra ngày 15.9 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cơ quan chức năng mới xác định bước đầu có dấu hiệu tội phạm và đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra. Việc xác định trách nhiệm của từng người, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn cũng như có hay không hành vi phạm tội sẽ cần căn cứ kết quả xác minh tiếp theo.

Với người lái xe, khi xảy ra bất đồng trong quá trình lưu thông, đặc biệt trên cao tốc, cách xử lý an toàn nhất vẫn là chủ động giữ khoảng cách, tránh đối đầu hoặc tìm cách chặn xe đối phương. Nếu phát hiện hành vi nguy hiểm, tài xế có thể lưu lại dữ liệu camera hành trình và cung cấp cho cơ quan chức năng thay vì tự giải quyết mâu thuẫn ngay trên đường.