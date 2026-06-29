Xe loại nào không bắt buộc lắp camera hành trình?

Hiện nay, camera hành trình gần như trở thành một trong những phụ kiện phổ biến nhất trên ô tô. Không ít người sau khi mua xe thường chủ động lắp đặt thiết bị này vì cho rằng đây là quy định bắt buộc đối với mọi phương tiện.

Tuy nhiên trên thực tế, pháp luật hiện hành không yêu cầu tất cả ô tô phải lắp camera hành trình. Quy định chỉ áp dụng đối với một số nhóm phương tiện cụ thể phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải hoặc có tính chất đặc thù.

Không phải phương tiện nào cũng bắt buộc lắp camera hành trình ẢNH: CHÍ TÂM

Theo khoản 6, điều 7, luật số 118/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 35, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 - TTGTĐB 2024), các phương tiện gồm xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa; xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô đầu kéo; xe cứu thương và xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ ngồi của người lái xe), ngoài thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe còn phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Tuy nhiên, việc lắp đặt camera theo dõi người lái xe được áp dụng theo lộ trình. Cụ thể, theo điều 88, luật TTGTĐB 2024 (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20, điều 7, luật số 118/2025/QH15), từ ngày 1.1.2028, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe ô tô đầu kéo) và xe vận tải nội bộ mới bắt buộc phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Riêng quy định lắp camera ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên sẽ được áp dụng từ ngày 1.1.2029.

Xe kinh doanh dịch vụ bắt buộc phải lắp camera hành trình theo quy định ẢNH: CHÍ TÂM

Từ các quy định trên có thể thấy, ô tô cá nhân phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình, không kinh doanh vận tải và không phải xe vận tải nội bộ không thuộc diện bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc camera theo dõi người lái xe. Tương tự, đối với nhóm xe máy chuyên dùng (như máy xúc, máy ủi...) hoặc các loại ô tô chuyên dùng không có tính chất đặc thù (như xe cứu thương, xe cứu hộ) cũng không bị bắt buộc phải lắp đặt các thiết bị này theo quy định hiện hành.

Dù không bắt buộc, nhiều chuyên gia vẫn khuyến nghị chủ xe nên lắp camera hành trình trên ô tô. Thiết bị này có thể ghi lại toàn bộ quá trình di chuyển, hỗ trợ làm rõ nguyên nhân khi xảy ra va chạm hoặc tranh chấp giao thông. Ngoài ra, camera hành trình cũng giúp người lái có thêm bằng chứng để bảo vệ quyền lợi của mình trong nhiều tình huống phát sinh trên đường.