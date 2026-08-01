Tình huống giao thông nguy hiểm được xác định xảy ra vào khoảng 12 giờ 16 phút ngày 6.7.2026 trên quốc lộ 10, đoạn qua địa bàn phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Theo hình ảnh và thông tin ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, một xe khách loại 16 chỗ màu đen, biển số vàng đang di chuyển trên quốc lộ 10, hướng từ cầu Tân Đệ về cầu Đá. Khi đến nút giao với đường đê sông Hồng, bất chấp đèn tín hiệu đang chuyển từ xanh sang vàng, tài xế vẫn cố tình nhấn ga cho xe tăng tốc và vượt đèn đỏ để băng qua giao lộ.

Dù may mắn không gây tai nạn với các xe khác, nhưng tình huống lái xe liều lĩnh, xem thường luật nói trên khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Xe khách vượt đèn đỏ bị CSGT xử phạt: Nhanh vài giây, mất 19 triệu đồng - Video: Cục CSGT

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận được phản ảnh, đơn vị này đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 5 vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó xác định tài xế điều khiển xe khách 16 chỗ trong đoạn video phản ánh là ông Nguyễn Xuân Bằng (sinh năm 1959, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Ngày 16.7, Đội CSGT đường bộ số 5 đã mời tài xế nói trên đến trụ sở làm việc. Người này sau đó đã thừa nhận hành vi vi phạm, khi điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đồng thời chấp nhận bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Cục CSGT khuyến cáo, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông là một trong những hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt tại các nút giao đông phương tiện. Mỗi người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" (điểm d, khoản 9, điều 6), trừ 4 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.



