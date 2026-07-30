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Xe Xe - Giao thông

Kinh hoàng ô tô chạy ngược chiều, ép xe đi đúng luật phải nhường đường

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy

Không chỉ chạy ngược chiều bất chấp luật, tài xế còn liều lĩnh lái ô tô phóng nhanh, lao thẳng về phía xe đi đúng luật, ép xe này phải nhường đường, suýt dẫn đến tai nạn đối đầu.

Tình huống giao thông gây bức xúc được xác định xảy ra vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 28.7.2026 trên đường Đặng Thai Mai, đoạn qua địa bàn xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Kinh hoàng ô tô chạy ngược chiều, ép xe đi đúng luật phải nhường đường - Video: OFFB

Theo hình ảnh, thông tin từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường Đặng Thai Mai. Khi đến khu vực gần lối vào cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, tài xế một phen "hú vía" vì phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một ô tô khác hiệu VinFast Limo Green màu xám đỏ, chưa rõ biển kiểm soát đang chạy ngược chiều.

Đáng nói, dù đi sai luật, tài xế xe Limo Green nói trên vẫn cố tình phóng nhanh, thậm chí lao thẳng về phía ô tô gắn camera hành trình đang đi đúng luật; ép xe này phải lách sang trái để tránh tai nạn đối đầu. Tình huống suýt dẫn đến tai nạn đối đầu, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bất bình và phẫn nộ.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" (điểm d, khoản 9, điều 6), trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.


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