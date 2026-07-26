Ba ô tô 'nhảy múa' khi chờ đèn đỏ: Khi xe hơi thành món đồ công nghệ

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội mới đây, ghi lại cảnh 3 chiếc SUV cỡ lớn đứng cạnh nhau tại một giao lộ ở Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo đó, hình ảnh ghi lại cho thấy, mỗi xe dừng ở một làn đường, song song trong lúc chờ tín hiệu giao thông. Ban đầu, hai chiếc màu đen và vàng cùng nâng, hạ thân xe liên tục. Không lâu sau, chiếc màu trắng bên cạnh cũng tham gia, tạo nên màn "nhún nhảy" đồng đều như biểu diễn giữa phố. Cả ba chỉ ngừng nhảy và di chuyển khi đèn tín hiệu chuyển màu.

Theo thông tin ghi nhận, ba chiếc xe trong đoạn video đều thuộc mẫu Nio ES9, dòng SUV điện đầu bảng của hãng xe Trung Quốc. Xe xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh vào tháng 4.2026, trước khi chính thức trình làng và bắt đầu bàn giao vào cuối tháng 5.

Ba chiếc ô tô "nhảy múa" khi chờ đèn đỏ gây sốt trên mạng xã hội - Video: Weibo

Về kỹ thuật, khả năng nhún nhảy của Nio ES9 đến từ hệ thống khung gầm thông minh SkyRide, kết hợp hệ thống treo chủ động, công nghệ lái điện tử và đánh lái bánh sau. Hệ thống điều chỉnh độ cứng, lực giảm chấn và chiều cao, qua đó kiểm soát chuyển động thân xe.

Màn nâng, hạ liên tục vì vậy là cách trực quan để thể hiện khả năng điều khiển hệ thống treo. Tuy nhiên, "nhảy múa" không phải công dụng chính. Khi vận hành, công nghệ này giúp hạn chế thân xe nghiêng lúc vào cua, giảm hiện tượng chúi đầu khi phanh, ngửa về phía sau khi tăng tốc và ổn định xe trên đường gồ ghề.

Nio còn cho biết, SkyRide có thể kiểm soát những dao động gây khó chịu, qua đó cải thiện sự êm ái và giảm cảm giác say xe. Hệ thống đánh lái bánh sau cũng giúp mẫu SUV cỡ lớn xoay trở dễ hơn trong đô thị.

Như vậy, màn biểu diễn vui mắt chỉ là phần nổi của một hệ thống hướng đến sự ổn định, thoải mái và linh hoạt. Dù vậy, kích hoạt tính năng này giữa đường công cộng có thể khiến người đi đường mất tập trung, nên phù hợp hơn với khu vực riêng hoặc không gian được kiểm soát.

Từ phương tiện di chuyển thành thiết bị công nghệ

Đáng chú ý, Nio ES9 không phải mẫu ô tô duy nhất có khả năng "biểu diễn". Trước đó, siêu xe điện Yangwang U9 của BYD từng gây chú ý khi có thể nhún nhảy theo nhạc, nâng từng phần thân xe và thậm chí bật lên khỏi mặt đất.

Khả năng này đến từ hệ thống kiểm soát thân xe DiSus-X. Ngoài trình diễn "nhún nhảy", hệ thống có thể điều chỉnh thân xe khi tăng tốc, phanh, vào cua hoặc đi qua mặt đường xấu, qua đó cải thiện độ bám đường và sự ổn định.

Nhiều mẫu ô tô ngày nay cũng được trang bị nhiều tính năng, công nghệ hiện đại phục vụ nhiều nhu cầu của người dùng ẢNH: BÁ HÙNG

Một mẫu xe khác cũng có khả năng "làm xiếc" là Mercedes-Benz G 580 chạy điện. Mẫu xe sang Đức trang bị chế độ G-Turn, cho phép xe quay gần như tại chỗ nhờ bốn mô-tơ điều khiển độc lập. Tính năng trông giống một màn biểu diễn nhưng được phát triển để hỗ trợ đổi hướng trong khu vực địa hình chật hẹp. Trong khi đó, mẫu Denza Z9GT có thể di chuyển chéo kiểu "cua bò" nhờ hệ thống đánh lái bánh sau, giúp tránh chướng ngại hoặc xoay trở trong đường hẹp.

Nhìn chung, sự phát triển của xe điện và kiến trúc khung gầm điều khiển bằng phần mềm đang mở ra ngày càng nhiều khả năng mới trên ô tô. Từ những chiếc xe biết nhún nhảy, xoay tại chỗ đến khả năng tái tạo tiếng máy (Hyundai Ioniq 5 N) hay làm không gian nghỉ ngơi (một số xe Tesla), ô tô đang vượt khỏi vai trò thuần túy là phương tiện đưa người dùng từ điểm A đến điểm B. Thay vào đó, các hãng ngày càng bán kèm những trải nghiệm, cảm xúc và hệ sinh thái phần mềm.

Dù vậy, công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giải quyết được nhu cầu sử dụng hoặc cải thiện an toàn, tiện nghi. Những màn "nhảy múa" có thể giúp một mẫu xe nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng độ bền, khả năng vận hành và tính hữu ích trong đời sống mới là yếu tố quyết định người dùng có sẵn sàng trả tiền hay không.