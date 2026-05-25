BMW tạm ngừng sản xuất một dòng xe SUV điện do thiếu linh kiện

Tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng khiến không ít nhà sản xuất ô tô đang đối mặt với những khó khăn. Trong khi những khách hàng mua ô tô mới của Porsche có thể phải chờ một thời gian nếu đặt mua một số tùy chọn cá nhân hóa cao cấp như màu sơn theo yêu cầu; khách mua xe SUV điện của BMW cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Theo Carscoop, một số khách đặt mua xe SUV điện BMW vào mùa hè này có thể phải chờ đến mùa thu mới nhận được xe do thiếu trang bị mâm xe tiêu chuẩn.

Cụ thể, sự gián đoạn sản xuất các loại mâm xe kích thước 17 - 18 inch đang khiến dây chuyền lắp ráp một số mẫu SUV điện của BMW tại châu Âu bị ảnh hưởng và có thể làm chậm quá trình giao hàng đến vài tháng.

Sự gián đoạn sản xuất các loại mâm xe kích thước 17 - 18 inch đang khiến dây chuyền lắp ráp mẫu xe SUV điện iX1 của BMW tại châu Âu bị ảnh hưởng

Theo Automobilwoche, trong thông báo gửi đến các đại lý, một quản lý sản xuất của BMW cho biết: "Hiện vẫn còn đủ mâm xe cho các dây chuyền sản xuất, lắp ráp trong tháng 5, nhưng đến tháng 6 thì năng lực sản xuất sẽ không đủ". Nguyên nhân dẫn đến sự cố này không được tiết lộ, BMW được cho là đang liên hệ với nhà cung cấp. "Có lẽ sẽ mất một thời gian trước khi nút thắt này được giải quyết", một quản lý sản xuất của BMW chia sẻ.

Đáng chú ý, tình trạng này không gặp phải với một dòng siêu xe phiên bản giới hạn vốn cần đến những bộ mâm xe đặc biệt làm bằng sợi carbon mà đang xảy ra với một loại mâm hợp kim cỡ nhỏ vốn là trang bị tiêu chuẩn trên mẫu xe SUV điện - BMW iX1. Mặc dù, loại mâm xe này không hấp dẫn bằng mâm xe có kích thước lớn hơn, nhưng chúng có giá cả phải chăng và mang lại sự thoải mái hơn khi lái xe. Đặc biệt, với ô tô điện, hybrid mâm tiêu chuẩn cũng mang lại phạm vi hoạt động bằng điện tối ưu nhất.

Trước mắt, để phần nào giải quyết vấn đề này, BMW đề xuất khách hàng đã đặt mua xe chuyển sang sử dụng mâm xe 19 inch. Tuy nhiên, mâm xe lớn hơn lại nằm trong gói tùy chọn đắt tiền hơn, qua đó làm giá xe tăng thêm khoảng 1.900 euro (khoảng 2.100 USD).

Ngoài ra, việc lắp mâm lớn hơn cũng có thể làm giảm phạm vi hoạt động. Một chiếc BMW iX1 nguyên bản với mâm 17 inch có phạm vi hoạt động 320 dặm (tương đương 515 km), nhưng nếu chuyển sang mâm, lốp 19 inch sẽ giảm xuống còn 316 dặm (509 km). Trong khi đó, mâm lốp 18 inch tiêu chuẩn (vốn đang khan hiếm) lại cho phạm vi hoạt động 313 dặm (504 km).

Hiện tại, có thông tin cho rằng một đại lý BMW đã hoãn giao xe iX1 khoảng ba tháng, khiến khách hàng phải loay hoay tìm phương án di chuyển trong thời gian đó.

Tình hình sẽ không thực sự quá đáng lo nếu đó là một dòng xe vốn kén khách, nhưng BMW iX1 sắp được nâng cấp lại là một sản phẩm quan trọng với BMW tại thị trường châu Âu - nơi doanh số bán xe điện vẫn đang bùng nổ. Một đại lý BMW từng chia sẻ: "iX1 đã trở thành dòng xe chủ lực của chúng tôi".