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Xe Video

Bộ đôi xe điện VinFast chiếm phần lớn thị phần phân khúc SUV đô thị

Chí Tâm
Chí Tâm
Hai mẫu xe điện VinFast VF 5 và VF 6 chiếm gần một nửa tổng lượng xe SUV đô thị bán ra trong nửa đầu năm 2026, vượt xa nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Bộ đôi xe điện VinFast chiếm phần lớn thị phần phân khúc SUV đô thị

Phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút lớn trong nửa đầu năm 2026 với sự góp mặt của ngày càng nhiều mẫu mã. Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, thị trường đã tiêu thụ 72.205 xe thuộc phân khúc SUV đô thị trong 6 tháng đầu năm 2026. Trung bình mỗi tháng, người Việt mua hơn 12.000 xe thuộc phân khúc này.

Đáng chú ý, hai vị trí dẫn đầu đều thuộc về các đại diện của VinFast. Trong đó, VF 5 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất với 20.167 xe bàn giao đến tay khách hàng. Xếp ngay sau là VinFast VF 6, đạt doanh số 14.045 xe.

Cộng dồn, hai mẫu xe điện của VinFast đạt doanh số 34.212 chiếc, tương đương hơn 47% tổng lượng SUV đô thị tiêu thụ trên thị trường. Kết quả này cho thấy xe điện đang tạo ưu thế rõ rệt trong nhóm dẫn đầu, khi doanh số của từng mẫu mã đều bỏ xa các đối thủ sử dụng động cơ xăng.

SUV đô thị: Bộ đôi xe điện VinFast 'ẳm' trọn thị phần phân khúc - Ảnh 1.

Mitsubishi Xforce ghi nhận doanh số 6.922 xe sau 6 tháng đầu năm 2026

ẢNH: CHÍ TÂM

Toyota Yaris Cross đứng thứ ba với 8.146 xe bán ra sau nửa đầu năm 2026, đồng thời trở thành mẫu SUV đô thị máy xăng bán chạy nhất thị trường. Xếp tiếp theo là Mitsubishi Xforce với 6.299 xe, trong đó riêng tháng 6.2026 đạt 1.095 xe.

Hyundai Creta xếp vị trí thứ 5 với 4.671 xe bán ra sau hai quý đầu năm, vượt qua nhiều đối thủ đồng hương như KIA Seltos, KIA Sonet...

Kết quả này cho thấy nhu cầu mua SUV đô thị tại Việt Nam vẫn ở mức cao, trong khi ô tô điện ngày càng tạo ảnh hưởng lớn đến cục diện thị trường. Trong 6 tháng cuối năm 2026, cuộc cạnh tranh dự kiến tiếp tục sôi động khi các hãng tăng ưu đãi, bổ sung phiên bản và đẩy mạnh bán hàng trước mùa mua sắm cuối năm.

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