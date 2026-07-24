Phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A lao dốc, chỉ còn 2 mẫu xe cầm cự

Phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A nửa đầu năm 2026 lao dốc về doanh số



Cách đây vài năm, nhóm xe hạng A từng là lựa chọn phổ biến của khách hàng mua ô tô lần đầu. Tuy nhiên, phân khúc này hiện rơi vào giai đoạn sa sút khi sức mua liên tục suy giảm, số lượng mẫu mã ngày càng ít.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), cộng dồn 6 tháng đầu năm 2026, hai mẫu xe có công bố doanh số trong phân khúc này gồm Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo chỉ bán được tổng cộng 1.467 chiếc; giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hyundai Grand i10 tiếp tục dẫn đầu với 1.264 xe bán ra. Dù vậy, kết quả này vẫn giảm 330 chiếc so với nửa đầu năm 2025, cho thấy ngay cả mẫu xe có doanh số tốt nhất phân khúc cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống.

Doanh số Toyota Wigo nửa đầu năm 2026 sụt giảm 955 xe so với cùng kỳ năm ngoái

ẢNH: TOYOTA

Toyota Wigo xếp sau với 203 xe bàn giao đến tay người dùng trong 6 tháng đầu năm nay. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số mẫu xe này giảm tới 955 chiếc. Trong khi đó, KIA Morning hiện không được công bố doanh số riêng.

Diễn biến này cho thấy lợi thế giá rẻ của ô tô cỡ nhỏ hạng A không còn đủ sức thuyết phục người mua như trước. Trong cùng mức ngân sách, khách Việt hiện có thêm lựa chọn từ ô tô điện cỡ nhỏ hoặc các mẫu xe thuộc phân khúc cao hơn đang được giảm giá mạnh. Nếu xu hướng tiêu dùng không thay đổi, phân khúc xe hạng A nhiều khả năng tiếp tục ảm đạm trong nửa cuối năm 2026, đồng thời thu hẹp đáng kể thị phần trên thị trường ô tô Việt Nam.