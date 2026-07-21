Phân khúc sedan hạng B sa sút, Toyota Vios vẫn bán chạy nhất

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), toàn phân khúc sedan hạng B tiêu thụ 13.466 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy các chương trình ưu đãi hàng chục triệu đồng vẫn chưa thể giúp nhóm sedan phổ thông lấy lại sức hút trên thị trường.

Toyota Vios tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với 4.549 chiếc bàn giao đến tay khách hàng trong nửa đầu năm 2026. Xếp ở vị trí tiếp theo là Honda City với doanh số đạt 3.522 xe, giảm 63 xe so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, Mazda2 vươn lên vị trí thứ ba khi đạt doanh số 2.592 xe, tăng 199 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là một trong số ít mẫu sedan hạng B ghi nhận mức tăng trưởng trong giai đoạn này.

Dù được ưu đãi, khuyến mãi mạnh tay nhưng Hyundai Accent vẫn sụt giảm doanh số đáng kể so với cùng kỳ năm 2025 ẢNH: GIA LINH

Ngược lại, Hyundai Accent trở thành "cái tên" sa sút nhất phân khúc. Dù nhiều lần được áp dụng ưu đãi lên tới 90 triệu đồng, mẫu xe này chỉ bán được 2.086 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, giảm hơn 1.700 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhiều chuyên gia, phân khúc sedan hạng B đang dần mất khách khi người Việt chuyển sang lựa chọn SUV cỡ nhỏ và ô tô điện có mức giá tương đương. Những dòng xe này thường có thiết kế gầm cao, không gian linh hoạt và nhiều lựa chọn công nghệ hơn. Dù sức mua toàn phân khúc đi xuống, Toyota Vios vẫn duy trì lợi thế về thương hiệu, độ phổ biến và chi phí sử dụng, qua đó tiếp tục là mẫu sedan hạng B được người Việt lựa chọn nhiều nhất hiện nay.