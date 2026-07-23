Crossover cỡ trung: Doanh số xe điện vượt nhiều xe xăng

Doanh số xe điện vượt nhiều xe xăng trong phân khúc crossover cỡ trung nửa đầu năm 2026



Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, sau 6 tháng đầu năm 2026 phân khúc xe crossover cỡ trung đạt tổng doanh số 39.317 xe bán ra, tiếp tục nằm trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Mazda CX-5 vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 8.123 xe bán ra trong 6 tháng đầu năm năm 2026. Riêng tháng 6, mẫu crossover mang thương hiệu Nhật Bản đạt doanh số 1.144 xe. Tuy nhiên, lợi thế của Mazda CX-5 đang dần bị thu hẹp trước sự vươn lên của các đối thủ bám đuổi phía sau.

Đáng chú ý, VinFast VF 7 với lũy kế doanh số sau 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.849 xe bán ra. Riêng tháng 6 vừa qua, mẫu xe điện này đạt doanh số 1.437 xe, bỏ xa nhiều mẫu xe đối thủ dùng động cơ đốt trong.

Tổng doanh số Ford Territory nửa đầu năm 2026 đạt 6.144 xe, xếp vị trí thứ 4 trong phân khúc crossover cỡ trung ẢNH: CHÍ TÂM

Ford Territory xếp thứ ba với 6.144 xe bán ra trong nửa đầu năm 2026. Riêng tháng 6, mẫu xe này đạt doanh số 784 chiếc. Kế đến, Mitsubishi Destinator cũng nhanh chóng tạo dấu ấn khi vươn lên vị trí thứ tư với 5.189 xe bán ra. Trong tháng 6, mẫu crossover của Mitsubishi ghi nhận 687 xe bán ra.

Vị trí thứ 5 thuộc về Hyundai Tucson với doanh số 4.442 xe bán ra sau hai quý đầu năm 2026 và lượng xe bàn giao đến tay người dùng trong tháng 6 đạt 646 chiếc. Đây cũng là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Huyndai tính tới thời điểm này.

Diễn biến trên cho thấy, cuộc cạnh tranh ở phân khúc crossover cỡ trung không còn là câu chuyện riêng của các mẫu xe dùng động cơ đốt trong. VinFast VF 7 đang tạo sức ép lớn lên Mazda CX-5, trong khi Ford Territory và Mitsubishi Destinator cũng bám đuổi quyết liệt, khiến cục diện phân khúc trở nên khó đoán hơn trong nửa cuối năm 2026.