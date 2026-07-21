Crossover cỡ trung: Nhóm xe xăng đồng loạt giảm, VinFast VF 7 áp sát Mazda CX-5

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, sau 6 tháng đầu năm 2026, phân khúc SUV, crossover cỡ trung (C-SUV) ghi nhận lượng xe bán ra tổng cộng đạt 39.317 xe. Kết quả này tương đương khoảng 66% lượng xe bán ra trong cả năm 2025, cho thấy nhóm xe này vẫn là một trong những phân khúc ô tô được ưa chuộng nhất thị trường.

Doanh số các mẫu xe SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam nửa đầu năm 2026 NGUỒN: VAMA, HTV, VINFAST

Dù vậy, xét theo số liệu bán hàng có thể thấy, doanh số ở phân khúc C-SUV vẫn chưa thực sự ổn định. Cuộc cạnh tranh vẫn chủ yếu gắt gao ở nhóm các mẫu mã dẫn đầu. Trong đó, Mazda CX-5 tiếp tục giữ ngôi vương, tuy nhiên mẫu xe Nhật không còn nắm thế áp đảo như trước đây, khi VinFast VF 7 và một số mẫu mã mới như Mitsubishi Destinator đang gia tăng sức ép và thu hẹp đáng kể khoảng cách sau nửa chặng đường của năm 2026.

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Mazda CX-5 giữ ngôi đầu, VinFast VF 7 "phả hơi nóng"

Số liệu thống kê cho thấy, kết thúc nửa đầu năm 2026, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu nhóm SUV, crossover cỡ trung với 8.123 xe đến tay người dùng. Mẫu xe này vẫn duy trì lợi thế nhờ độ nhận diện cao, dải phiên bản đa dạng cùng mức giá niêm yết chỉ từ 699 triệu đồng, thuộc nhóm dễ tiếp cận trong phân khúc.

Dù vậy, vị trí của CX-5 không còn tạo ra khoảng cách lớn với các đối thủ như giai đoạn trước. VinFast VF 7 đạt doanh số 6.849 xe sau 6 tháng, đứng thứ hai và chỉ còn kém Mazda gần 1.300 xe. Đây là thay đổi đáng chú ý, bởi nhóm crossover cỡ trung phổ thông trước đây gần như là sân chơi của các mẫu xe xăng mang thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV, crossover cỡ trung sau nửa đầu năm 2026, nhưng khoảng cách với các đối thủ đang dần bị thu hẹp ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bám sát phía sau là Ford Territory với 6.144 xe, chỉ kém VF 7 khoảng 705 xe. Khoảng cách không quá lớn cho thấy cuộc cạnh tranh ở ba vị trí dẫn đầu vẫn khá quyết liệt và thứ hạng hoàn toàn có thể thay đổi trong nửa cuối năm.

Mitsubishi Destinator xếp thứ tư với 5.189 xe. Đây là kết quả đáng chú ý đối với một mẫu xe mới gia nhập thị trường chưa lâu. Cấu hình 7 chỗ cùng mức giá từ 780 - 855 triệu đồng giúp Destinator tạo được lợi thế riêng, đồng thời cạnh tranh với nhiều mẫu crossover 5 chỗ có giá bán tương đương.

Trong khi đó, Hyundai Tucson bán ra 4.442 xe sau 6 tháng, đứng thứ năm. Honda CR-V ghi nhận 3.554 xe bàn giao. So với nhóm dẫn đầu, hai mẫu xe này đã hình thành khoảng cách khá rõ. Riêng với CR-V, mức giá khởi điểm trên 1 tỉ đồng khiến khả năng tiếp cận người dùng của mẫu xe Nhật hạn chế hơn, khi phần lớn đối thủ bán chạy đều tập trung trong vùng giá dưới 1 tỉ đồng.

Các vị trí còn lại gồm Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, KIA Sportage, Peugeot 3008/5008 và KIA Sorento đều đạt doanh số dưới 1.800 xe. Kết quả này cho thấy sức mua trong nửa đầu năm chủ yếu tập trung vào những mẫu xe có giá dễ tiếp cận hoặc sở hữu lợi thế sản phẩm đủ rõ để tạo khác biệt.

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Phân khúc bước vào giai đoạn tái định hình

Điểm đáng chú ý nhất sau 6 tháng không chỉ nằm ở thứ hạng, mà còn ở sự thay đổi trong cách người dùng lựa chọn xe. Việc VF 7 vươn lên vị trí thứ hai cho thấy ô tô điện đã bắt đầu cạnh tranh trực tiếp về doanh số, thay vì chỉ đóng vai trò sản phẩm bổ sung trong một phân khúc vốn do xe động cơ đốt trong chi phối.

VinFast VF 7 trở thành đối trọng đáng gờm của nhóm C-SUV chạy xăng ẢNH: CHÍ TÂM

Bên cạnh giá bán, thương hiệu, trang bị và không gian sử dụng, khách hàng còn cân nhắc chi phí vận hành, hạ tầng sạc, khả năng đi xa và giá trị sử dụng lâu dài. Khi nhiều mẫu cùng nằm trong vùng giá khoảng 750 triệu đến dưới 1 tỉ đồng, khác biệt về hệ truyền động có thể trở thành yếu tố quyết định. Ranh giới giữa các nhóm sản phẩm cũng ngày càng mờ hơn. Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson, KIA Sportage hay VinFast VF 7 chủ yếu hướng đến khách hàng cần một mẫu crossover 5 chỗ; trong khi Mitsubishi Destinator, Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, KIA Sorento… mở rộng sang nhu cầu mua xe 7 chỗ.

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, dù khác nhau về kích thước hay định vị, tuy nhiên thực tế cho thấy các mẫu xe vẫn cạnh tranh khá gắt gao về giá bán. Thị trường vì thế khó duy trì trật tự ổn định trong nửa cuối năm. Khoảng cách 1.274 xe chưa đủ lớn để Mazda CX-5 yên tâm giữ ngôi đầu, trong khi Ford Territory vẫn bám sát VF 7. Destinator tiếp tục là biến số đáng chú ý, còn Tucson, CR-V cùng nhóm xe phía sau sẽ chịu áp lực lớn hơn trong cuộc đua giá bán và trang bị.

Ford Territory, Mitsubishi Destinator cùng loạt xe mới khiến cuộc đua C-SUV ngày càng khốc liệt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đó là chưa kể, thứ hạng doanh số còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như nguồn cung, chính sách ưu đãi, các đợt nâng cấp sản phẩm và mức độ ổn định của nhu cầu. Dẫu vậy, một mẫu xe điện góp mặt trong nhóm dẫn đầu cho thấy cuộc cạnh tranh không còn chỉ được quyết định bởi thương hiệu hay giá bán.

Bên cạnh những mẫu mã được các hãng, đơn vị phân phối công bố số liệu bán hàng; nhóm xe SUV, crossover cỡ trung phổ thông tại Việt Nam thực tế còn "chật chội" hơn nhiều. Những cái tên khác góp mặt nhưng không được nhà sản xuất, phân phối công bố số liệu bán hàng có thể kể đến Subaru Forester, Skoda Karoq/Kodiaq, Volkswagen Tiguan, MG RX5, MG HS, Lynk & Co 01, Jaecoo J7, Haval H6 hay Geely Monjaro/Akavango…



