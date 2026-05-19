Gần 3.800 xe Hyundai Tucson tại Việt Nam bị triệu hồi do lỗi bảng đồng hồ

Trần Hoàng
19/05/2026 09:22 GMT+7

Gần 3.800 xe Hyundai Tucson xuất từ cuối tháng 8 năm ngoái đến tháng 1.2026 vừa được Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) thông báo triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan đến bảng đồng hồ táp-lô.

Sau một loạt các hãng ô tô Nhật Bản, Mỹ… mới đây đến lượt thương hiệu xe Hàn Quốc - Hyundai triển khai chương trình triệu hồi hàng ô tô với số lượng lên đến hàng ngàn chiếc tại Việt Nam để khắc phục lỗi. Theo thông báo mới nhất từ Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) hiện đang lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam - đơn vị này vừa ra thông báo triệu hồi 3.741 chiếc Hyundai Tucson thuộc 4 phiên bản khác nhau để khắc phục lỗi liên quan đến bảng đồng hồ táp-lô.

Cụ thể, các phiên bản Hyundai Tucson thuộc diện triệu hồi lần này gồm: Tucson N Line, Tucson 1.6 Turbo, Tucson máy xăng đặc biệt và Tucson máy dầu đặc biệt. Tất cả đều được xác định sản xuất, lắp ráp tại nhà máy thuộc HTV ở Việt Nam và xuất xưởng từ ngày 20.8.2025 - 27.1.2026, thông tin cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết các phiên bản Hyundai Tucson thuộc diện triệu hồi tại Việt Nam

Nguồn: HTV

Như vậy, có thể thấy, hầu hết các xe Hyundai Tucson dính lỗi, triệu hồi tại Việt Nam lần này đều thuộc thế hệ mới nhất của dòng Crossover 5 chỗ hạng C này.

Theo Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam, trước đó qua quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng trên xe Hyundai Tucson, Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc (HMC) ghi nhận trên một số xe có thể xuất hiện hiện tượng cụm đồng hồ táp-lô hiển thị khởi động lại trong quá trình vận hành, dẫn đến việc thông tin trên màn hình bị gián đoạn hiển thị tạm thời trước khi tự động hoạt động bình thường trở lại.

Nguyên nhân của hiện tượng là này do cảm biến nhiệt độ trong cụm đồng hồ có thể gửi sai dữ liệu (báo nhiệt độ tăng cao) do nhiễu tín hiệu từ IC giám sát điện năng. Khi hệ thống quản lý năng lượng nhận dữ liệu báo nhiệt độ cao, chức năng bảo vệ sẽ được kích hoạt, làm giảm hoạt động của bộ xử lý đồ họa để giảm điện năng tiêu thụ. Điều này dẫn đến hiện tượng chậm xử lý hình ảnh và có thể khiến cụm đồng hồ táp-lô khởi động lại nhằm bảo vệ hệ thống điện của xe.

Có tổng cộng 3.741 chiếc Hyundai Tucson thuộc 4 phiên bản khác nhau thuộc diện triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan đến bảng đồng hồ táp-lô

Ảnh: HTV

Hiện tượng này chỉ ảnh hưởng trong thời gian ngắn đến việc theo dõi thông tin vận hành của xe và không ảnh hưởng đến khả năng vận hành tổng thể. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, HTV triển khai chương trình triệu hồi để khắc phục. Giải pháp được công ty đưa ra là cập nhật phần mềm nhằm khắc phục triệt để hiện tượng nêu trên.

Chương trình triệu hồi xe Hyundai Tucson lần này sẽ được triển khai từ ngày 18.5.2026. Dự kiến thời gian kiểm tra, khắc phục mỗi xe mất khoảng gần 45 phút và toàn bộ chi phí đều được HTV miễn phí cho khách hàng.

Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam cũng đưa ra khuyến nghị khách hàng sắp xếp thời gian, liên hệ và chủ động liên hệ đặt lịch trước với các đại lý ủy quyền của công ty để đưa xe đến kiểm tra và cập nhật phần mềm.

Hyundai Tucson hiện là một trong những dòng xe Hyundai bán chạy nhất tại Việt Nam

Ảnh: HTV

Hyundai Tucson hiện là một trong những dòng xe Hyundai bán chạy nhất tại Việt Nam. Sau 4 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số bán Hyundai Tucson đạt 3.145 xe. Mẫu xe này hiện đang được HTV phân phối 5 phiên bản, giá bán từ 769 - 989 triệu đồng.

Một số đại lý Hyundai bắt đầu nhận đặt cọc phiên bản Hyundai Tucson Hybrid với giá dự kiến trên 1 tỉ đồng. Mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6.2026.

