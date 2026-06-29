Ô tô gầm cao 5 - 7 chỗ hút khách, thị phần xe sedan dần 'teo tóp'

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam liên tục biến động và có dấu hiệu chững lại trong hai tháng gần đây, kết quả bán hàng cộng dồn từ đầu năm vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Đáng chú ý, xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt đang thay đổi rõ rệt khi các dòng xe gầm cao 5 - 7 chỗ như SUV, crossover hay MPV ngày càng được ưa chuộng, trong khi thị phần xe sedan tiếp tục thu hẹp.

Các dòng xe gầm cao 5 - 7 chỗ như SUV, crossover hay MPV ngày càng được ưa chuộng, trong khi thị phần xe sedan tiếp tục thu hẹp Ảnh: B.H

Số liệu PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast cho thấy, tổng doanh số ô tô mới toàn thị trường trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 283.606 xe, tăng 76.368 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng các thành viên VAMA bán ra 156.729 xe, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025.

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Doanh số ô tô gầm cao tăng trưởng, xe sedan tiếp tục sụt giảm

Sức mua vẫn gia tăng như cơ cấu tiêu dùng ô tô đang có sự dịch chuyển rõ nét. Nếu như cách đây khoảng 10 năm, sedan từng là lựa chọn phổ biến của nhiều khách hàng mua xe thì hiện nay sedan đang dần được thay thế bởi các dòng xe gầm cao. Kết thúc 5 tháng đầu năm 2026, trong khi hầu hết các dòng xe như SUV, Crossover hay MPV đều ghi nhận doanh số tăng trưởng, xe sedan lại tiếp tục sụt giảm.

5 tháng đầu năm 2026 5 tháng đầu năm 2025 Sedan 11214 13965 SUV 33533 25820 Crossover 14237 10053 MPV 22286 19469 Xe bán tải 10786 9298

Cụ thể, số liệu từ VAMA cho thấy sau 5 tháng đầu năm 2026, doanh số xe sedan chỉ đạt 11.214 xe, giảm đáng kể so với mức 13.965 xe của cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là phân khúc duy nhất ghi nhận mức sụt giảm doanh số.

Trong khi đó, doanh số dòng SUV đạt 33.533 xe, tăng hơn 7.700 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc crossover đạt 14.237 xe, tăng hơn 4.100 xe. Đáng chú ý, MPV tiếp tục duy trì sức hút với 22.286 xe bán ra, tăng gần 2.800 xe so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này cho thấy xu hướng dịch chuyển từ sedan sang SUV, crossover và MPV đang diễn ra ngày càng rõ rệt trên thị trường ô tô Việt Nam.

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Vì sao người Việt ngày càng ưa chuộng ô tô gầm cao, quay lưng với dòng xe sedan?

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, có nhiều nguyên nhân khiến các dòng xe gầm cao 5 - 7 chỗ ngày càng được khách hàng Việt Nam ưu tiên lựa chọn. Trước hết, điều kiện hạ tầng giao thông tại Việt Nam vẫn chưa thực sự đồng bộ. Tình trạng ngập úng vẫn còn diễn ra vao mùa mưa tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM… khiến xe gầm cao trở thành lựa chọn phù hợp hơn nhờ khoảng sáng gầm lớn.

Những ưu điểm về không gian rộng rãi, tầm quan sát tốt và khả năng chở nhiều hành khách giúp SUV, crossover hay MPV đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của người dùng Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng xe của khách Việt cũng đang thay đổi. Thay vì chỉ phục vụ việc đi lại hằng ngày trong đô thị, ô tô ngày càng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như du lịch gia đình, dã ngoại cuối tuần hoặc di chuyển đường dài. Những ưu điểm về không gian rộng rãi, tầm quan sát tốt và khả năng chở nhiều hành khách giúp SUV, crossover hay MPV đáp ứng tốt hơn các nhu cầu này.

Ngoài ra, sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe gầm cao ở nhiều phân khúc giá khác nhau cũng góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển dịch. Nếu trước đây SUV thường có giá bán khá cao thì hiện nay người dùng có thể dễ dàng lựa chọn các mẫu crossover cỡ B hoặc SUV cỡ nhỏ với mức giá 500 - 700 triệu đồng, tương đương nhiều mẫu sedan cùng phân khúc. Trong khi đó, các dòng MPV 7 chỗ giá phổ thông cũng ngày càng đa dạng với nhiều lựa chọn phù hợp cho gia đình trẻ hoặc khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Yếu tố thiết kế cũng đóng vai trò quan trọng. Thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay đang nghiêng về những mẫu xe có kiểu dáng khỏe khoắn, hiện đại và mang phong cách thể thao. Đây là lợi thế lớn của các dòng SUV và crossover so với sedan truyền thống.

Thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay đang nghiêng về những mẫu xe có kiểu dáng khỏe khoắn, hiện đại và mang phong cách thể thao Ảnh: B.H

Sedan vẫn còn chỗ đứng nhưng khó trở lại thời hoàng kim

Dù doanh số sụt giảm, sedan vẫn chưa hoàn toàn mất vị thế trên thị trường ô tô Việt Nam. Dòng xe này vẫn có những lợi thế riêng như khả năng vận hành ổn định ở tốc độ cao, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, cảm giác lái tốt và giá bán cạnh tranh.

Sedan hạng B dưới 600 triệu: Người Việt chuộng xe gì?

Nhiều mẫu sedan hạng B vẫn nằm trong nhóm xe bán chạy nhờ phù hợp với khách hàng mua xe lần đầu hoặc những người thường xuyên di chuyển trong đô thị. Tuy nhiên, trước sức ép từ các dòng xe gầm cao ngày càng đa dạng và cạnh tranh hơn về giá bán, sedan đang gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì thị phần. Thực tế vài năm gần đây cho thấy không ít mẫu sedan đã phải ngừng phân phối hoặc liên tục giảm doanh số.

Các hãng xe cũng đang có xu hướng ưu tiên phát triển SUV, crossover và MPV thay vì mở rộng danh mục sedan như trước đây. Điều này càng khiến sự dịch chuyển trong cơ cấu thị trường trở nên rõ ràng hơn.

Xe sedan nói chung đang gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì thị phần Ảnh: B.H

Trong ngắn hạn, sedan vẫn sẽ duy trì một lượng khách hàng trung thành nhất định. Tuy nhiên, nếu không có những thay đổi mang tính đột phá về thiết kế, công nghệ hoặc giá bán, thị phần của dòng xe này nhiều khả năng sẽ tiếp tục thu hẹp. Kết quả bán hàng 5 tháng đầu năm 2026 đang cho thấy một thực tế rõ ràng: SUV, crossover và MPV không còn là lựa chọn thay thế mà đang trở thành xu hướng chủ đạo của thị trường ô tô Việt Nam. Trong khi đó, sedan từng một thời thống trị doanh số nay đang dần nhường sân cho các dòng xe gầm cao phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế của người tiêu dùng Việt.