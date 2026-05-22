Sedan vắng bóng, xe gầm cao áp đảo cuộc đua ô tô bán chạy nhất Việt Nam

Bất chấp nhiều mẫu xe sedan được các nhà sản xuất, phân phối liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá… người Việt vẫn đang hướng sự lựa chọn sang các dòng ô tô gầm cao máy xăng hoặc thuần điện khi mua ô tô mới. Điều này phần nào được thể hiện qua danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tính đến hết tháng 4.2026.

Sedan hạng B dưới 600 triệu: Người Việt chuộng xe gì?

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như VinFast và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam cho thấy, sau 4 tháng đầu năm 2026, người Việt đã mua sắm tổng cộng 222.654 xe ô tô mới, tăng 60.688 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các dòng xe gầm cao thuộc dòng SUV, crossover và MPV được người mua xe ưa chuộng nhất, trong khi xe sedan đang dần đánh mất vị thế.

Xe sedan đang dần đánh mất vị thế tại thị trường Việt Nam Ảnh: Bá Hùng

Danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tính đến hết tháng 4.2026 được PV Thanh Niên tổng hợp từ các báo cáo bán hàng cho thấy, không có mẫu sedan nào phân phối trên thị trường xuất hiện trong nhóm ô tô bán chạy nhất, thay vào đó là sự áp đảo của các dòng xe gầm cao.

Cụ thể, cả 5 vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về các mẫu ô tô điện VinFast. Trong đó, mẫu xe MPV 7 chỗ chủ yếu phục vụ nhu cầu mua xe chạy dịch vụ - VinFast Limo Green bán chạy nhất với tổng doanh số đạt 18.951 xe. Mẫu SUV mini - VinFast VF 3 xếp thứ hai với 15.461 xe. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các mẫu crossover 5 chỗ - VinFast VF 5 (đạt 13.404 xe) và VinFast VF 6 (đạt 9.383 xe). Mẫu xe gầm cao 7 chỗ - VinFast MPV 7 xếp thứ 5 với 6.212 xe bán ra sau 4 tháng đầu năm 2026.

10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tính đến hết tháng 4.2026 Nguồn: VAMA, VinFast, HTV

Trong khi đó, ở nửa cuối bảng xếp hạng cũng là sự góp mặt của phần lớn các mẫu ô tô gầm cao máy xăng. Cụ thể, với 5.820 xe bán ra Mazda CX-5 đang tạm thời là mẫu ô tô động cơ xăng bán chạy nhất trong 4 tháng đầu năm 2026 đồng thời xếp thứ 6 trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Toyota Yaris Cross xếp thứ 7 với 5.510 xe bán ra. Các vị trí tiếp theo thuộc về Mitsubishi Xpander (đạt 5.504 xe); Ford Ranger (đạt 5.045 xe) và VinFast VF 7 (đạt 4.662 xe).

Như vậy, có thể thấy cuộc đua ô tô bán chạy nhất Việt Nam tính đến hết tháng 4.2026 hoàn toàn vắng bóng các dòng xe sedan. Điều này hoàn toàn trái ngược với khoảng 5 năm trở về trước khi ô tô sedan với các mẫu mã như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, KIA K3, Mazda3… luôn cho thấy sự áp đảo.

Người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam đang chuyển dịch từ dòng xe sedan sang xe gầm cao thuộc các phân khúc như SUV, Crossover hay MPV… Ảnh: Bá Hùng

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mẫu sedan bán chạy nhất Việt Nam là Toyota Vios cũng mới chỉ đạt doanh số 3.487 xe; Honda City đạt 2.165 xe. Ngay cả Hyundai Accent từng dẫn đầu thị trường cũng mới chỉ bán được hơn 1.600 xe trong 4 tháng đã qua của năm 2026.

Kết quả này phần nào cho thấy rõ xu hướng người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam đang chuyển dịch từ dòng xe sedan sang xe gầm cao thuộc các phân khúc như SUV, Crossover hay MPV…

Sedan cỡ C nào bán chạy nhất quý đầu năm 2026?

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán ô tô các loại của các thành viên VAMA từ tháng 1 - 4.2026 đạt 126.794 xe ô tô các loại, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, sedan chỉ chiếm 9.323 xe; trong khi SUV chiếm 27.085 xe; crossover chiếm 11.708 xe và MPV chiếm 17.972 xe.

Sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng đang khiến danh mục sản phẩm ô tô của các thương hiệu dần thay đổi Ảnh: Bá Hùng

Theo giới kinh doanh ô tô tại Việt Nam, cuộc đua ô tô bán chạy tại Việt Nam trong những năm tới sẽ biến thành sàn diễn của các dòng ô tô gầm cao. Sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng đang khiến danh mục sản phẩm ô tô của các thương hiệu dần thay đổi, trong khi xe SUV, crosover hay MPV ngày càng nở rộ về mẫu mã, số lượng xe sedan đang dần bị thu hẹp theo thời gian.