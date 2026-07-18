Ô tô điện BYD 'gánh' bộ pin 725 kg, đi được 1.000 km sau mỗi lần sạc

Gia tăng phạm vi hoạt động cho xe điện là một trong những yếu tố đang được các nhà sản xuất ô tô điện hướng đến nhằm tăng sự thuận tiện cho người dùng. Tuy nhiên, để đi được quãng đường xa hơn sau mỗi lần sạc đầy pin, nhiều mẫu mã xe điện phải đánh đổi bằng cách trang bị bộ pin lớn hơn, khiến trọng lượng xe tăng đáng kể. Mẫu sedan BYD Da Han vừa xuất hiện tại Trung Quốc là một ví dụ điển hình nhất.

Theo danh sách ưu đãi thuế do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố, phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện của BYD Da Han được trang bị bộ pin LFP 102,326 kWh do công ty con FinDreams của BYD sản xuất. Riêng trọng lượng của bộ pin này đã lên tới 725,9 kg, chiếm hơn 30% trọng lượng xe.

Riêng trọng lượng của bộ pin trên BYD Da Han đã lên tới 725,9 kg, chiếm hơn 30% trọng lượng xe

Ảnh: Cars News China

BYD Da Han là một trong những dòng sedan cỡ lớn, được BYD trang bị những công nghệ, tính năng mới nhất của hãng. Da Han được hãng xe Trung Quốc phân phối tại thị trường nội địa với nhiều lựa chọn, trang bị cấu hình động cơ, hệ truyền động khác nhau.

Phiên bản dẫn động cầu sau của Da Han sở hữu một động cơ điện duy nhất với công suất 370 kW (496 mã lực). Phạm vi hoạt động bằng điện của xe nằm trong khoảng từ 970 - 1.008 km trong điều kiện CLTC, tùy thuộc vào trang bị. Trọng lượng không tải của phiên bản này ở mức từ 2.260 - 2.325 kg.

Phiên bản cao cấp nhất của BYD Da Han AWD sử dụng hai động cơ điện với tổng công suất cực đại 570 kW (764 mã lực) kết hợp hệ dẫn động 4 bánh. Phiên bản này có trọng lượng không tải 2.505 kg, phạm vi hoạt động bằng điện trong khoảng 820 - 880 km trong điều kiện CLTC.

Da Han dài hơn 66 mm so với Mercedes-Benz S-Class tiêu chuẩn Ảnh: Cars News China

Ngoài ra, BYD Da Han còn có phiên bản DM-i dùng hệ thống plug-in hybrid cắm sạc. Phiên bản này sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít BYD472ZQB với công suất cực đại 115 kW (154 mã lực) và một mô-tơ điện 200 kW (268 mã lực). Với việc trang bị pin LFP 54.489 kWh, Da Han PHEV có thể di chuyển lên đến 470 km ở chế độ thuần điện.

BYD Da Han sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 5.256 x 1.999 x 1.510 (mm), chiều dài cơ sở đạt 3.130 mm. Để dễ hình dung, Da Han dài hơn 66 mm so với Mercedes-Benz S-Class tiêu chuẩn. Mẫu xe này dự kiến có giá khoảng 300.000 nhân dân tệ (khoảng 44.290 USD) tại Trung Quốc.

Theo China EV DataTracker, doanh số bán của BYD Han tiêu chuẩn tại Trung Quốc đạt 3.285 xe trong tháng 6.2026. Phiên bản BYD Han L chiếm 584 xe. BYD Han từng gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 10.2024 với duy nhất 1 phiên bản, giá 1,489 tỉ đồng.