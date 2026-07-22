Phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam trở thành 'sàn diễn' riêng của Mazda3

Phân khúc sedan hạng C trở thành sân chơi riêng của Mazda3

Phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam đang ngày càng thu hẹp khi lượng xe bán ra giảm mạnh, trong khi số lượng mẫu mã cạnh tranh không nhiều. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), cộng dồn 6 tháng đầu năm 2026, toàn phân khúc sedan hạng C chỉ tiêu thụ 2.225 xe, giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 6, lượng xe bán ra của phân khúc này chỉ đạt 245 chiếc, giảm hơn 42% so với tháng liền kề. Kết quả này cho thấy nhóm sedan hạng C đang duy trì đà giảm liên tục trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh đó, Mazda3 vẫn duy trì vị thế áp đảo. Sau hai quý đầu năm, mẫu xe này đạt doanh số 1.566 chiếc, tăng 311 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số Mazda3 chiếm khoảng 70% toàn phân khúc, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Tổng doanh số Honda Civic trong 2 quý đầu năm đạt 439 xe, xếp thứ hai phân khúc ẢNH: CHÍ TÂM

Honda Civic xếp ở vị trí thứ hai với 439 xe bán ra trong 6 tháng đầu năm, tăng 94 chiếc so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, Hyundai Elantra đứng thứ ba với doanh số 204 xe, giảm 136 chiếc so với nửa đầu năm 2025.

Cục diện phân khúc càng trở nên kém sôi động khi Toyota Corolla Altis chính thức rời thị trường sau thời gian dài doanh số không được cải thiện. KIA K3 cũng không còn được công bố số liệu bán hàng riêng như trước.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, thị phần sedan hạng C nhiều khả năng tiếp tục bị thu hẹp trong thời gian tới. Mazda3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất, nhưng vị thế dẫn đầu hiện được thiết lập trong một phân khúc ngày càng ít đối thủ và sức mua liên tục suy giảm.