Sedan hạng C dưới 900 triệu: Mazda3 chiếm hơn 70% thị phần, Toyota Corolla Altis dừng bước

Trong khi sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục giữ mạch tăng trưởng sau khi khép lại 6 tháng đầu năm 2026, phân khúc sedan hạng C với các mẫu mã trong tầm giá từ 600 - 900 triệu đồng như Mazda3, KIA K3, Honda Civic, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis lại đang dần lụi tàn, mất sức hút khiến doanh số bản tiếp tục "lao dốc". Các mẫu mã ô tô thương hiệu Nhật Bản như Mazda3, Honda Civic tạm nắm lợi thế trong cuộc đua doanh số, trong khi một số mẫu mã xe Hàn Quốc như Hyundai Elantra, KIA K3 đang cho thấy dấu hiệu "đuối sức". Thậm chí ngay cả một tượng đài của phân khúc này như Toyota Corolla Altis cũng bật khỏi cuộc đua.

Xe Hàn đuối sức, Toyota Corolla Altis dừng bước

Tương tự phân khúc sedan hạng D, khi sức hút của dòng xe sedan tại thị trường Việt Nam đang ngày càng sụt giảm, một số mẫu mã thuộc phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng cũng đang đối mặt với không ít khó khăn.

Một tượng đài của phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam như Toyota Corolla Altis đã bật khỏi cuộc đua doanh số Ảnh: Bá Hùng

Doanh số bán hàng liên tục sụt giảm trong thời gian gần đây khiến Toyota Corolla Altis - mẫu xe từng được xem là tượng đài doanh số một thời của phân khúc sedan hạng C cũng phải dừng bước.

Theo thông tin từ Toyota Việt Nam, mẫu Corolla Altis đã chính thức tạm dừng phân phối trong nước từ tháng 6.2026. Trước đó, nhiều đại lý cũng đã ngưng nhận đặt cọc hoặc không còn xe để giao cho khách mua. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh số mẫu sedan hạng C liên tục sụt giảm trong nhiều năm gần đây. Năm ngoái, Corolla Altis góp mặt trong nhóm ô tô bán ế nhất thị trường. Đến nửa đầu năm 2026, tổng doanh số Toyota Corolla Altis chỉ đạt 16 xe, thậm chí có những tháng hệ thống đại lý Toyota không bán được chiếc Corolla Altis nào đến tay khách hàng.

Doanh số ô tô sedan hạng C sau nửa đầu năm 2026 Nguồn: VAMA, HTV

Không chỉ Toyota Corolla Altis, bộ đôi sedan hạng C thương hiệu Hàn Quốc, gồm Hyundai Elantra, KIA K3 cũng đang cho thấy dấu hiệu "hụt hơi" trong cuộc đua doanh số. KIA K3 không còn được THACO AUTO công bố chi tiết doanh số bán hàng. Thay vào đó, đơn vị này gộp tổng lượng xe Morning, K3 và K5 trong báo cáo bán hàng mỗi tháng. Dù vậy, so với những năm trước đây, lượng tiêu thụ KIA K3 đã giảm mạnh. Hiện tại, danh mục sản phẩm KIA K3 tại Việt Nam chỉ còn đúng 1 phiên bản K3 1.6 Luxury giá 584 triệu đồng.

Trong khi đó, Hyundai Elantra dù bán chạy hơn đối thủ đồng hương nhưng cũng chỉ đạt 204 xe sau 6 tháng đầu năm 2026, giảm 136 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

KIA K3 tại Việt Nam chỉ còn đúng 1 phiên bản K3 1.6 Luxury giá 584 triệu đồng Ảnh: KIA

Mazda3 tiếp tục dẫn đầu, chiếm hơn 70% thị phần phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam

Trái với Corolla Altis, Mazda3 đang dần thay thế mẫu sedan hạng C của Toyota để gánh vác doanh số cho cả phân khúc này. Dù sức mua liên tục biến động nhưng khép lại nửa đầu năm 2026, tổng doanh số Mazda3 vẫn đạt tới 1.566 xe, tăng 311 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Sự đa dạng về phiên bản, thiết kế thời trang, hiện đại cùng độ bền bỉ, ổn định đã được kiểm chứng giúp Mazda3 vẫn duy trì được sức hút trong bối cảnh dòng sedan nói chung đang dần đánh mất vị thế. Với kết quả này, Mazda3 chiếm hơn 70% thị phần phân khúc sedan hạng C sau nửa đầu năm 2026.

Cùng với Mazda3, mẫu Honda Civic dù có giá bán cao nhất phân khúc cũng tạo được sức hút với 439 xe bán ra, tăng 94 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, sự tăng trưởng của Mazda3, Honda Civic không thể bù đắp cho sự sụt giảm doanh số của Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis hay KIA K3… qua đó khiến tổng lượng xe sedan hạng C bán ra trong nửa đầu năm 2026 vẫn sụt giảm.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), trong tháng 6.2026, doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 245 xe, giảm 96 xe tương đương 28% so với tháng 5.2026, đồng thời ít hơn 179 xe, tương đương mức giảm 42,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn nửa đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt 2.225 xe, giảm 25,3% tương đương 753 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5, BYD Seal 5 khi đơn vị phân phối không công bố.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2026 557 Tháng 2.2026 270 Tháng 3.2026 494 Tháng 4.2026 318 Tháng 5.2026 341 Tháng 6.2026 245

Giới kinh doanh ô tô tại Việt Nam nhận định, trong thời gian tới lượng tiêu thụ xe sedan hạng C sẽ khó được cải thiện, thậm chí có thể tiếp tục sụt giảm khi áp lực cạnh tranh trên thị trường ô tô gia tăng. Người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn khi mua ô tô với mức tài chính dưới 900 triệu đồng, đặc biệt với các dòng xe gầm cao đa dụng.