3 mẫu sedan thống trị thị trường Việt Nam 10 năm trước, giờ ra sao?

Khoảng một thập kỷ trước, thị trường ô tô Việt Nam chưa chứng kiến sự bùng nổ của các mẫu xe gầm cao đa dụng, thuộc nhóm SUV, crossover... thì xe sedan gầm thấp là nhóm xe được khách Việt đặc biệt ưa chuộng. Thị trường khi đó chia phân khúc sedan phổ thông thành ba nhóm chính, gồm hạng B, C và D.

Ở mỗi phân khúc đều có những mẫu xe nổi bật về doanh số, tạo nên bức tranh cạnh tranh khá rõ nét trên thị trường ô tô thời điểm đó.

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3 mẫu sedan thống trị thị trường ô tô 10 năm trước...

Xét trong phân khúc sedan hạng B của năm 2015, Toyota Vios gần như không có đối thủ khi đạt doanh số 13.761 xe. Khoảng cách giữa Vios và các mẫu xe đối thủ còn lại khá lớn. Đơn cử như KIA Rio chỉ bán được 3.951 xe, Honda City đạt doanh số 3.186 chiếc và Mazda2 bàn giao 2.396 xe đến tay người dùng.

Toyota Vios từng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B vào năm 2015 ẢNH: TRỌNG THẠCH NGUYÊN VŨ

Không chỉ dẫn đầu về doanh số, mẫu sedan hạng B của Toyota còn được khách hàng ưa chuộng vì bền bỉ, ít hư hỏng, chi phí sử dụng thấp. Đó cũng là lý do vì sao Vios trở thành "xe vía", nhiều hãng taxi tin chọn.

Bước lên phân khúc cao hơn, Toyota Corolla Altis cũng là mẫu xe thống trị trong nhóm sedan cỡ C với doanh số 5.926 chiếc trong năm 2015. Xếp sau có KIA K3 với 4.332 xe, trong khi đối thủ đồng hương Honda Civic chỉ bán được 392 xe.

Thời điểm đó, dù KIA K3 được THACO áp dụng chiến lược giá dễ tiếp cận, nhiều trang bị tiện nghi cùng thiết kế trẻ trung... nhưng Corolla Altis dường như vẫn là lựa chọn an toàn với số đông người dùng thực dụng, ăn chắc mặc bền.

Ở phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry được ưa chuộng vì nhiều lý do khác nhau ẢNH: TẤN HUY

Ở phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry tiếp tục dẫn đầu với doanh số 4.679 xe ở thời điểm 10 năm trước, vượt khá xa Mazda6 với 2.589 xe và Honda Accord với 201 xe. Thời điểm đó, Camry với mác "xe chủ tịch" được nhiều doanh nhân, gia đình có điều kiện chọn lựa. Không chỉ vậy, mẫu xe này còn xuất hiện phổ biến trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước nhờ ngoại hình sang trọng, êm ái, bền bỉ.

Nhìn một cách khách quan, vào 10 năm trước, ba mẫu xe thống trị ba phân khúc sedan phổ thông tại Việt Nam đều đến từ thương hiệu Toyota. Điều này phản ánh rõ thị hiếu của người tiêu dùng trong thời kỳ sedan gầm thấp chiếm ưu thế trên thị trường ô tô.

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...giờ ra sao?

Sau 10 năm, bức tranh thị trường ô tô Việt Nam đã thay đổi đáng kể. Thị hiếu người dùng dần dịch chuyển từ sedan gầm thấp sang xe SUV và crossover gầm cao nhờ không gian rộng rãi, khoảng sáng gầm lớn cùng khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Và ba mẫu sedan từng thống trị thị trường cách đây 10 năm đã có những "số phận" rất khác nhau.

Ở phân khúc hạng B, Toyota Vios vẫn duy trì sức hút khá ổn định. Năm 2025, Toyota Việt Nam bán được 13.424 chiếc Vios, tương đương khoảng 97,5% doanh số đạt được vào năm 2015. Sau 5 tháng đầu năm 2026, Toyota Vios đạt doanh số 4.113 xe, tương đương 30,6% tổng doanh số của cả năm 2025, tiếp tục đứng đầu phân khúc.

Toyota Corolla Altis đã tạm rút lui khỏi thị trường Việt Nam ẢNH: BÁ HÙNG

Trái ngược với Vios, "đàn anh" Corolla Altis gần như đánh mất vị thế sau một thập kỷ. Nếu như năm 2015 mẫu xe này đạt doanh số 5.926 xe thì đến năm 2025 chỉ còn 285 xe, tương đương khoảng 4,8% so với 10 năm trước. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Corolla Altis chỉ bán được 16 xe trước khi Toyota Việt Nam ngừng phân phối mẫu xe này sau thời gian dài góp mặt trong nhóm ô tô bán chậm nhất thị trường.

Toyota Camry cũng không còn giữ được doanh số như thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn là mẫu sedan hạng D hiếm hoi duy trì sức cạnh tranh. Năm 2025, Camry đạt doanh số 2.489 chiếc, tương đương khoảng 53,2% doanh số năm 2015. Sau 5 tháng đầu năm 2026, mẫu xe này đạt doanh số 389 xe, tương đương khoảng 15,6% tổng lượng xe bán ra trong năm 2025.

Đáng chú ý, phân khúc sedan hạng D hiện cũng không còn sôi động như trước. Mazda6 và Honda Accord đều rút khỏi thị trường, trong khi KIA K5 không còn được THACO công bố doanh số. Điều đó đồng nghĩa phân khúc này giờ đã trở thành "sân chơi" của Toyota Camry.

Những thay đổi này cũng phần nào phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ trong xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt, khi xe gầm cao ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường.