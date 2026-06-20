Toyota Corolla Altis 'khai tử' tại Việt Nam: Tượng đài sedan cũng bất lực trước thời cuộc

Biểu tượng sedan rút khỏi thị trường

Theo thông tin xác nhận từ Toyota Việt Nam, Corolla Altis đã chính thức tạm dừng phân phối trong nước từ tháng 6.2026. Trước đó, nhiều đại lý cũng đã ngưng nhận đặt cọc hoặc không còn xe để giao cho khách mua. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh số mẫu sedan hạng C liên tục sụt giảm trong nhiều năm gần đây.

Nếu như ở giai đoạn đỉnh cao, Corolla Altis từng là một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C, thì những năm gần đây tình hình kinh doanh ngày càng kém khả quan. Năm 2025, doanh số cộng dồn của mẫu xe này chỉ đạt 285 chiếc (theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam - VAMA), mức rất thấp so với vị thế mà Corolla Altis từng nắm giữ. Đến tháng 5.2026, mẫu xe này thậm chí không phát sinh doanh số, trước khi Toyota đưa ra quyết định dừng phân phối.

Toyota Corolla Altis dừng phân phối sau hơn 20 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam ẢNH: HOÀNG CƯỜNG

Sự suy giảm về sức hút của Corolla Altis càng trở nên rõ rệt khi đặt cạnh những đối thủ cùng phân khúc. Trong khi một số mẫu sedan hạng C vẫn duy trì được doanh số tương đối ổn định, Altis ngày càng trở thành cái tên mờ nhạt. Đáng chú ý ở chỗ, mẫu xe Toyota từng có thời điểm được xem là một trong những cái tên tiêu biểu của thị trường ô tô Việt Nam, gắn liền với hình ảnh chiếc sedan gia đình bền bỉ và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, sự lao dốc về doanh số cho thấy những lợi thế từng làm nên thành công của Altis đã không còn đủ sức hấp dẫn trong bối cảnh thị trường ngày càng thay đổi quá nhanh.

Sedan hạng C năm 2025: Doanh số ‘chạm đáy’, Mazda3 bán chạy nhất phân khúc

Vì sao Toyota Corolla Altis dần mất vị thế?

Theo một số chuyên gia trong ngành ô tô, việc Toyota Việt Nam quyết định tạm ngưng phân phối và có thể sẽ "khai tử" mẫu xe này không đơn thuần xuất phát từ câu chuyện doanh số. Bởi đằng sau quyết định này chiến lược cơ cấu lại danh mục sản phẩm, nhằm thích ứng với những thay đổi sâu sắc về thị hiếu tiêu dùng cũng như cấu trúc của thị trường ô tô Việt Nam.

Bên cạnh doanh số sụt giảm, việc ngưng phân phối Corolla Altis còn xuất phát từ chiến lược cơ cấu lại dải sản phẩm của Toyota Việt Nam ẢNH: HOÀNG CƯỜNG

Đặc biệt là bối cảnh các dòng xe SUV và crossover đang trỗi dậy mạnh mẽ. Theo đó, trong khoảng một thập niên trở lại đây, người mua xe tại Việt Nam ngày càng có xu hướng ưu tiên các mẫu xe gầm cao nhờ không gian rộng rãi, tầm quan sát tốt và khả năng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Trong khi khoảng cách giá bán giữa sedan và SUV, crossover dần thu hẹp, nhiều người sẵn sàng lựa chọn xe gầm cao thay vì sedan truyền thống. Xu hướng này diễn ra ở hầu hết các phân khúc và sedan hạng C là một trong những nhóm xe chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Ngay trong chính hệ sinh thái sản phẩm của Toyota, Corolla Altis cũng phải đối mặt với sức ép không nhỏ. Sự xuất hiện của Corolla Cross đã mang đến một lựa chọn phù hợp hơn với thị hiếu mới của khách Việt. Với thiết kế hiện đại, kiểu dáng SUV đô thị cùng tính thực dụng cao, Corolla Cross nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe chủ lực của Toyota tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đối thủ cạnh tranh cũng liên tục thay đổi để thích nghi với nhu cầu mới của thị trường. Mazda3 tạo sức hút bằng thiết kế và trang bị, Honda Civic xây dựng hình ảnh trẻ trung, thể thao, trong khi KIA K3 duy trì lợi thế về giá bán. So với các đối thủ, hình ảnh bền bỉ và thực dụng vốn là thế mạnh của Corolla Altis dần trở nên kém nổi bật.

Phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam những năm gần đây liên tục ghi nhận doanh số sụt giảm mạnh ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Xét rộng hơn, sự "rút lui" của Altis còn phản ánh thực trạng chung của phân khúc sedan hạng C. Theo đó, thống kê từ VAMA và Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy, tổng doanh số ô tô sedan hạng C tại Việt Nam trong năm 2025 chỉ đạt 6.368 xe, tiếp tục giảm gần một nửa so với năm 2024. Điều này cho thấy, nhóm xe này hiện không còn giữ được sức hấp dẫn như trước, khi khách hàng liên tục dịch chuyển sang SUV, crossover và cả MPV phục vụ gia đình.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, Corolla Altis có thể là cái tên mới nhất phải rời cuộc chơi, nhưng chưa chắc đã là trường hợp cá biệt. Bởi không loại trừ khả năng, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn cùng sức hút giảm mạnh, thời gian tới còn nhiều mẫu sedan hạng C khác sẽ rời bỏ thị trường Việt Nam.