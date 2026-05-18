Xe MPV 7 chỗ máy xăng, dầu nào bán chạy nhất tháng 4.2026?

5 mẫu xe MPV 7 chỗ bán chạy nhất tháng 4.2026

Phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam khá "được lòng" khách hàng nhờ tính đa dụng, phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong tháng 4 vừa qua, phân khúc này có nhiều biến động về thứ tự xếp hạng trong top những xe bán chạy nhất.

Cụ thể, Toyota Veloz Cross đã "soán" ngôi vương doanh số của Mitsubishi Xpander với 1.503 xe bàn giao đến tay người dùng và có lũy kế bán ra sau 4 tháng đầu năm đạt 3.678 chiếc. Kế đến, Xpander ghi nhận doanh số 1.273 xe bán ra trong tháng 4 và đứng ở vị trí thứ 2. Dù vậy, mẫu xe này vẫn bán chạy nhất phân khúc trong 4 tháng đầu năm với 5.504 xe rời đại lý.

Mitsubishi Xpander xếp sau Toyota Veloz Cross về doanh số bán hàng trong tháng 4 vừa qua ẢNH: C.T

Ở vị trí thứ 3, Toyota Innova Cross duy trì phong độ ổn định với 701 xe bán ra trong tháng vừa qua, lũy kế cộng dồn đạt 3.220 xe. Vị trí tiếp theo thuộc về Hyundai Stargazer với 416 xe bán ra trong tháng 4, nâng tổng lượng xe bán ra từ đầu năm đến nay đạt 1.385 chiếc. Vị trí cuối bảng thuộc về KIA Carnival với 386 xe bàn giao; doanh số lũy kế sau 4 tháng đạt 1.460 xe.

Nhìn chung, cuộc đua tranh ở phân khúc MPV 7 chỗ máy xăng, dầu đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết khi khoảng cách giữa các mẫu xe Nhật Bản đang dần thu hẹp. Việc thay đổi thứ hạng cho thấy người dùng ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn cấu hình trang bị và công nghệ an toàn trên những mẫu xe gia đình.