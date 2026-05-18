Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Video

Xe MPV 7 chỗ máy xăng, dầu nào bán chạy nhất tháng 4.2026?

Chí Tâm
Chí Tâm
18/05/2026 09:12 GMT+7

Thị trường xe MPV 7 chỗ tại Việt Nam tháng 4.2026 chứng kiến cuộc đổi ngôi ngoạn mục ở vị trí dẫn đầu. Sự bứt phá mạnh mẽ của một đại diện "nhà" Toyota đã tạo ra cục diện mới trong cuộc đua doanh số.

5 mẫu xe MPV 7 chỗ bán chạy nhất tháng 4.2026

Phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam khá "được lòng" khách hàng nhờ tính đa dụng, phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Trong tháng 4 vừa qua, phân khúc này có nhiều biến động về thứ tự xếp hạng trong top những xe bán chạy nhất.

Cụ thể, Toyota Veloz Cross đã "soán" ngôi vương doanh số của Mitsubishi Xpander với 1.503 xe bàn giao đến tay người dùng và có lũy kế bán ra sau 4 tháng đầu năm đạt 3.678 chiếc. Kế đến, Xpander ghi nhận doanh số 1.273 xe bán ra trong tháng 4 và đứng ở vị trí thứ 2. Dù vậy, mẫu xe này vẫn bán chạy nhất phân khúc trong 4 tháng đầu năm với 5.504 xe rời đại lý.

Xe MPV 7 chỗ máy xăng, dầu nào bán chạy nhất tháng 4? - Ảnh 1.

Mitsubishi Xpander xếp sau Toyota Veloz Cross về doanh số bán hàng trong tháng 4 vừa qua

ẢNH: C.T

Ở vị trí thứ 3, Toyota Innova Cross duy trì phong độ ổn định với 701 xe bán ra trong tháng vừa qua, lũy kế cộng dồn đạt 3.220 xe. Vị trí tiếp theo thuộc về Hyundai Stargazer với 416 xe bán ra trong tháng 4, nâng tổng lượng xe bán ra từ đầu năm đến nay đạt 1.385 chiếc. Vị trí cuối bảng thuộc về KIA Carnival với 386 xe bàn giao; doanh số lũy kế sau 4 tháng đạt 1.460 xe.

Nhìn chung, cuộc đua tranh ở phân khúc MPV 7 chỗ máy xăng, dầu đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết khi khoảng cách giữa các mẫu xe Nhật Bản đang dần thu hẹp. Việc thay đổi thứ hạng cho thấy người dùng ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn cấu hình trang bị và công nghệ an toàn trên những mẫu xe gia đình.

Tin liên quan

Xe sedan nào bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026?

Xe sedan nào bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026?

Dù chịu áp lực từ làn sóng xe đa dụng, nhóm xe sedan gầm thấp vẫn duy trì sức hút với khách hàng mua xe lần đầu. Tháng 4.2026 chứng kiến sự xáo trộn bất ngờ về thứ hạng doanh số giữa các mẫu xe Nhật Bản và Hàn Quốc.

Xe gia đình cỡ nhỏ: Doanh số Limo Green gấp gần 4 lần Xpander trong quý 1/2026

Xe gia đình cỡ nhỏ: VinFast Limo Green áp đảo, doanh số gấp đôi nhóm xe xăng

Khám phá thêm chủ đề

Innova Cross Veloz Cross MPV 7 chỗ xe gia đình cỡ nhỏ xe gia đình cỡ nhỏ bán chạy top 5 xe bán chạy Mitsubishi Xpander
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận