Xe sedan nào bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026?

Chí Tâm
15/05/2026 20:03 GMT+7

Dù chịu áp lực từ làn sóng xe đa dụng, nhóm xe sedan gầm thấp vẫn duy trì sức hút với khách hàng mua xe lần đầu. Tháng 4.2026 chứng kiến sự xáo trộn bất ngờ về thứ hạng doanh số giữa các mẫu xe Nhật Bản và Hàn Quốc.

Top 5 xe sedan bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 4.2026

Dù không còn ở thời kỳ hoàng kim, nhóm xe sedan gầm thấp vẫn được nhiều gia đình đánh giá cao nhờ sự thực dụng và giá dễ tiếp cận. Trong tháng 4.2026, bảng xếp hạng doanh số phân khúc này ghi nhận những biến động đáng chú ý.

Dẫn đầu thị trường là Toyota Vios với 750 xe bàn giao đến tay khách hàng. Mẫu xe này tiếp tục khẳng định vị thế khi đạt tổng doanh số lũy kế 3.487 chiếc sau 4 tháng đầu năm. Bất ngờ lớn nhất đến từ Mazda2 ở vị trí thứ hai với 640 xe bán ra, tăng 207 xe so với tháng liền kề. Thành tích này giúp Mazda2 nâng tổng doanh số 4 tháng đầu năm lên 1.687 xe. Xếp ngay sau là Honda City với 484 chiếc bán ra trong tháng 4, nâng lũy kế lên 2.165 xe.

Mazda3 đứng thứ 5 trong top 5 xe gầm thấp bán chạy nhất tháng 4 nhưng đứng vị trí đầu bảng ở riêng phân khúc sedan hạng C

Trái ngược với đà tăng trưởng của các đối thủ Nhật Bản, Hyundai Accent có dấu hiệu chững lại khi xếp vị trí thứ tư. Mẫu xe Hàn Quốc chỉ đạt 323 xe trong tháng 4, giảm 46 chiếc so với tháng trước. Tổng lượng xe Accent bán ra từ đầu năm đạt 1.634 chiếc.

Vị trí cuối cùng trong danh sách thuộc về Mazda3 với 229 xe bàn giao. Dù xếp thứ 5 nhưng đây vẫn là mẫu xe dẫn đầu phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 4, doanh số tích lũy của Mazda3 đạt 1.143 chiếc.

Nhìn chung, thị trường sedan tháng 4 cho thấy sự áp đảo của các thương hiệu Nhật Bản. Việc các hãng xe liên tục điều chỉnh chính sách bán hàng và ưu đãi đã giúp nhóm xe gầm thấp giữ vững thị phần trước sức ép từ các dòng xe đa dụng đang ngày càng phổ biến.

Sedan hạng B đua giảm giá: Hyundai Accent ưu đãi 80 triệu, đấu Toyota Vios, Honda City

Chính sách ưu đãi được các nhà sản xuất, phân phối triển khai giúp giá bán nhiều mẫu sedan hạng B tại Việt Nam giảm mạnh, trong đó Hyundai Accent "đại hạ giá" khi có mức giảm lên đến gần 80 triệu đồng, tăng áp lực cạnh tranh lên Toyota Vios, Honda City…

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
