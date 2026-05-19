Sedan hạng C dưới 900 triệu: Mazda3 chiếm 72% thị phần, Toyota Corolla Altis bán ít nhất

Bước chững lại của thị trường ô tô Việt Nam khiến phân khúc ô tô sedan hạng C gồm những mẫu mã có giá bán từ 600 - 900 triệu đồng như Mazda3, KIA K3, Honda Civic, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis… không thể giữ được nhịp tăng trưởng. Tuy nhiên, trật tự trong cuộc đua doanh số vẫn không có sự xáo trộn khi Mazda3 chiếm hơn 70% thị phần và tiếp tục dẫn đầu phân khúc.

Sedan cỡ C nào bán chạy nhất Việt Nam quý 1/2026?

Lượng tiêu thụ sedan hạng C dưới 900 triệu đồng giảm mạnh

Tương tự nhiều phân khúc ô tô khác trên thị trường Việt Nam, nhiều mẫu sedan hạng C cũng được các nhà sản xuất, phân phối áp dụng ưu đãi với hy vọng giúp dòng xe này tìm lại sức hút để vực dậy doanh số. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua giảm, nỗ lực của các nhà sản xuất, đại lý phân phối xe sedan hạng C vẫn chưa mang lại hiệu quả tương xứng.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2026 557 Tháng 2.2026 270 Tháng 3.2026 494 Tháng 4.2026 318

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), trong tháng 4.2026, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 318 xe, giảm 176 xe tương đương 35,7% so với tháng 3.2026, đồng thời ít hơn 151 xe, tương đương mức giảm 32,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5, BYD Seal 5 khi đơn vị phân phối không công bố.

Như vậy, sau khi tăng trưởng trong tháng 3.2026 lượng tiêu thụ sedan hạng C tại Việt Nam lại một lần nữa sụt giảm. Đáng chú ý, đây là tháng thứ ba liên tiếp doanh số dòng xe này đạt dưới 500 chiếc đồng thời ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy sức hút của dòng sedan hạng C dưới 900 triệu đồng tại Viêt Nam tại Việt Nam đang giảm rõ rệt.

Sức hút của dòng sedan hạng C dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đang giảm rõ rệt Ảnh: B.H

Thực tế, không chỉ sedan hạng C mà cả dòng xe sedan nói chung doanh số bán đã bắt đầu sụt giảm trong khoảng 2 - 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân đến từ thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam cũng như áp lực cạnh tranh đến từ các dòng xe gầm cao và ô tô điện. Hiện tại, với tài chính khoảng 600 - 900 triệu đồng, người Việt mua ô tô có khá nhiều lựa chọn với các dòng xe có trang bị, tính năng, công nghệ không hề kém cạnh sedan hạng C.

Mazda3 chiếm 72% thị phần, Toyota Corolla Altis bán ít nhất

Trong số các mẫu xe thuộc phân khúc này, Mazda3 vẫn là cái tên được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn nhiều nhất. Theo đó, doanh số bán Mazda3 trong tháng 4.2026 đạt 229 xe, giảm 76 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Mazda3 chiếm khoảng 72% thị phần, qua đó tiếp tục dẫn đầu cuộc đua tranh doanh số phân khúc xe sedan hạng C tại Việt Nam tính đến hết tháng 4.2026. Nói một cách dễ hiểu, cứ trung bình 10 khách mua ô tô sedan hạng C tại Việt Nam, có hơn 7 người chọn Mazda3.

Honda Civic sau bước khởi sắc trong tháng 3.2026 không còn giữ được nhịp tăng trưởng. Doanh số mẫu xe này chỉ đạt 59 xe trong tháng 4.2026, giảm 89 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là mẫu xe có mức sụt giảm doanh số lớn nhất phân khúc trong tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, vị trí thứ 3 tiếp tục thuộc về Hyundai Elantra với lượng xe bán ra chỉ đạt 29 xe, giảm 7 xe so với tháng 3.2026.

Doanh số ô tô sedan hạng C tại Việt Nam tháng 4.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Toyota Corolla Altis thậm chí còn bết bát hơn khi chỉ bán được 1 xe trong tháng 4.2026 qua đó xếp cuối bảng xếp hạng trong bối cảnh KIA K3 không được THACO AUTO báo cáo kết quả bán hàng chi tiết. Không những vậy, Toyota Corolla Altis cùng Hyundai Elantra góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 4.2026.

Cộng dồn 4 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt 1.639 xe, giảm 21,3% tương đương 444 xe so với cùng kỳ năm ngoái.