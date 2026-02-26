Sedan hạng C dưới 900 triệu: Người Việt chuộng Mazda3, Toyota Corolla Altis 'ế' nhất

Tương tự nhiều phân khúc khác trên thị trường ô tô, sedan hạng C cũng khởi đầu năm 2026 với "bước chạy đà" doanh số không mấy khả quan. Nhiều chương trình giảm giá tiếp tục được nhà sản xuất phân phối áp dụng với nhiều mẫu mã, tuy nhiên khi nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt chậm lại, lượng tiêu thụ sedan hạng C cũng giảm đáng kể.

Sedan hạng C năm 2025: Doanh số ‘chạm đáy’, Mazda3 bán chạy nhất phân khúc

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 1.2026, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 557 xe, giảm 251 xe tương đương 31,1% so với tháng 12.2025, nhưng tăng 23 xe, tương đương 4,2% so với tháng 1.2025. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5, BYD Seal 5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2026 lượng xe KIA K3 bán ra thị trường cũng không được công bố cho biết khi THACO KIA tính gộp doanh số tất cả các dòng sedan đơn vị này đang phân phối.

Trong tháng 1.2026, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 557 xe, giảm 251 xe tương đương 31,1% so với tháng 12.2025 Ảnh: H.T.V

Như vậy, sau mạch tăng trưởng liên tiếp trong bốn tháng cuối năm 2025, bước sang năm 2026 doanh số xe sedan hạng C dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đã sụt giảm ngay trong bước chạy đà. Kết quả này một phần đến từ sự sụt giảm về sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam nhưng cũng phải thừa nhận thực tế, dòng sedan nói chung, đặc biệt là phân khúc sedan hạng C, hạng D đang mất dần sức hút.

Hiện tại, phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam hiện có 7 mẫu xe góp mặt. Trong đó, Kia K3, Mazda3, Hyundai Elantra được lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại gồm Toyota Corolla Altis, Honda Civic, MG5, BYD Seal 5 là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Các mẫu xe thuộc phân khúc này có tầm giá từ 600 - 900 triệu đồng.

Trong số các mẫu sedan hạng C phân phối trên thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 1.2026, Mazda3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất. Tuy nhiên, doanh số Mazda3 cũng chỉ ở mức 406 xe, giảm 17 xe so với tháng 12.2025. Năm ngoái, Mazda3 là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc này.

Doanh số các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam tháng 1.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Honda Civic với 88 xe bán ra, giảm 2 so với tháng 12.2025 xếp vị trí thứ hai, thế chỗ KIA K3. Vị trí tiếp theo thuộc về Hyundai Elantra (57 xe). Trong khi đó, Toyota Corolla Altis là mẫu xe ế nhất phân khúc này khi chỉ có 6 chiếc đến tay khách hàng Việt Nam trong tháng 1.2026.

Như vậy, có thể thấy, trong tháng chạy đà doanh số cho năm 2026, doanh số các mẫu sedan hạng C tại Việt nam đều sụt giảm. Trước đó, vào năm 2025 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam chỉ đạt 6.368 xe, giảm 5.653 xe, tương đương 47% so với năm 2024.