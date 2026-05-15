Giá xe crossover hạng C giảm thế nào trong 5 năm qua?

5 năm về trước, phân khúc crossover hạng C được nhiều khách hàng trẻ và gia đình ưa chuộng. Thời điểm năm 2021, phân khúc này chỉ quanh quẩn bởi những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, MG HS, Honda CR-V hay Mitsubishi Outlander. Do ít cạnh tranh, giá bán các mẫu xe này khá ổn định, thường dao động từ 900 triệu đến hơn 1,1 tỉ đồng.

Hyundai Tucson đời cũ từng có giá 940 triệu đồng cho bản máy dầu ẢNH: CHÍ TÂM

Đơn cử, Mazda CX-5 thời điểm đó có giá niêm yết từ 839 triệu đến 1,059 tỉ đồng. Hyundai Tucson bán ra với giá 799 - 940 triệu đồng, trong khi Honda CR-V thuộc nhóm đắt nhất phân khúc với nhiều phiên bản vượt mốc 1 tỉ đồng. MG HS - mẫu xe Trung Quốc thời điểm mới gia nhập thị trường cũng có giá từ 788 đến 999 triệu đồng.

Xe crossover cỡ trung quý 1/2026: VinFast VF 7 vượt mặt Ford Territory

Làn sóng xe Trung Quốc và hiệu ứng domino

Tuy nhiên, thị trường ô tô Việt Nam khoảng 2 năm gần đây đã thay đổi mạnh. Bên cạnh việc các hãng Nhật Bản và Hàn Quốc mở rộng và tung ra mẫu xe mới, làn sóng xe Trung Quốc đổ bộ đã tạo sức ép cạnh tranh mạnh về giá bán lẫn công nghệ.

Nhiều thương hiệu như MG, BYD, Omoda hay Jaecoo… liên tục tung ra các mẫu xe với lợi thế về trang bị và mức giá dễ tiếp cận để mở rộng thị phần. Trong khi đó, sức mua ô tô liên tục chững lại do kinh tế biến động khiến nhiều hãng xe phải tăng ưu đãi, giảm giá để kích cầu và xử lý hàng tồn. Khi nguồn cung ngày càng nhiều nhưng nhu cầu không tăng tương ứng, cuộc đua giảm giá bắt đầu lan rộng, tạo ra hiệu ứng domino trên diện rộng.

Mazda CX-5 hiện có giá khởi điểm dưới 700 triệu đồng ẢNH: CHÍ TÂM

Minh chứng rõ nhất là Mazda CX-5, sau khi tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời, giá xe hiện chỉ còn 699 - 979 triệu đồng. Như vậy, riêng bản tiêu chuẩn đã giảm khoảng 140 triệu đồng so với năm 2021. Tương tự, MG HS bản cái tiến (facelift) hiện có giá từ 699 - 749 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm mới gia nhập ra thị trường.

Các "tân binh" đến từ Trung Quốc cũng tham gia cuộc đua bằng giá bán cạnh tranh. Đơn cử, BYD Sealion 6 hay Geely EX5 EM-i đều có giá khởi điểm dưới 800 triệu đồng dù sở hữu công nghệ Plug-in hybrid, Jaecoo J7 cũng có giá dưới 800 triệu đồng và Ford Territory cũng chỉ dao động 739 - 875 triệu đồng.

Loạt ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất quý 1/2026

Người tiêu dùng hưởng lợi

Dù mặt bằng chung giá bán các mẫu xe trong phân khúc crossover hạng C giảm xuống mức 700 - 900 triệu đồng nhưng vẫn có một số mẫu xe không thay đổi nhiều về giá niêm yết.

Hyundai Tucson hiện vẫn bán ra với giá 769 - 989 triệu đồng, trong khi Honda CR-V thậm chí có xu hướng tăng giá khi dao động 1,099 - 1,25 tỉ đồng. Tuy nhiên, thực tế tại đại lý, các mẫu xe này thường xuyên nhận ưu đãi hoặc giảm giá từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng để tăng sức cạnh tranh.

Sự góp mặt của ô tô Trung Quốc góp phần giúp giá xe crossover hạng C giảm ẢNH: BÁ HÙNG

Trong 5 năm trở lại đây, phân khúc crossover hạng C đã thiết lập mặt bằng giá mới thấp hơn trước khoảng 200 triệu đồng. Cuộc đua tranh giảm giá nhiều khả năng chưa dừng lại khi thị trường ngày càng đông đúc. Người hưởng lợi lớn nhất vẫn là khách hàng khi có thể tiếp cận các mẫu xe ứng dụng nhiều công nghệ với giá bán mềm hơn trước, tiệm cận đúng giá trị thực của xe.